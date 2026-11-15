Des Diables Rouges en démonstration : les notes belges face à l'Italie

Les Diables Rouges ont livré leur meilleur match depuis longtemps face à l'Italie. Voici leurs notes, avec quelques joueurs logiquement au-dessus du lot !

Lammens (7,5)

Très attentif à chaque fois qu'il le fallait, il ne s'est pas fait de frayeur et s'est même offert le luxe de sortir un penalty dans les arrêts de jeu pour la beauté du geste.

De Cuyper (6)

Peut-être l'un des rares à ne pas avoir vraiment surnagé, il a surtout été mis en difficulté sur le but puis en début de seconde période quand Koleosho est passé sur son flanc. Mais son but rattrape la chose, et il aurait dû obtenir un penalty.

Mechele (5,5)

Pas forcément impérial sur le but de l'Italie, il a en dehors de ça passé une soirée assez calme dans l'ombre d'un Ngoy déchaîné.

Ngoy (8)

Un premier but en sélection qu'il attendait avec impatience, mais aussi un nouveau match de patron. Des relances qui transpercent tout l'entrejeu adverse. Impérial.

Castagne (6)

En difficulté en première période devant Koleosho, il n'a pas toujours été en réussite dans ses centres mais c'est tout de même sa présence qui permet le premier but belge.



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Lavia (7,5)

La grande classe, même s'il a peut-être été un poil moins en vue qu'à Paris notamment dans ses passes vers l'avant. Omniprésent et très propre.

Tielemans (6,5)

Bien placé, intelligent et calme, avec quelques belles inspirations. Avoir Lavia à ses côtés l'aide beaucoup.

De Bruyne (7)

Il aurait mérité son petit but, car il a été dans l'ensemble meilleur qu'à Izmir où il avait pourtant marqué. Un poteau, une frappe juste à côté, un assist, beaucoup de très bons ballons : quand il a l'espace, il reste un joueur en or.

Doku (8,5)

Son but valait à lui seul le prix du ticket du match, et il a été intenable durant toute la première période. Plus en-dedans en seconde avec de mauvais choix qui le privent d'un demi-point supplémentaire, mais quand il est à ce niveau-là, le débat Godts-Doku n'a pas lieu d'être.

De Ketelaere (7,5)

Son match mérite d'être mis en évidence : CDK a tout pris de la tête, a eu une énorme présence physique et fait un vrai boulot de n°9 même sans marquer.

Moreira (7,5)

Beaucoup de gâchis, compensé par ce petit but qui tombe tout de même en fin de match. Enormément d'activité défensive comme offensive et cette capacité à faire le spectacle qui ne gâche rien.