Nouvelle tuile pour Vincent Kompany : une star du Bayern Munich rattrapée par ses vieux démons

Vincent Kompany pourrait devoir composer avec une nouvelle mauvaise nouvelle au Bayern Munich. Alphonso Davies s'est blessé lors du match entre le Canada et le Guatemala. Titulaire pour la première fois avec sa sélection depuis plus d'un an et demi, le latéral de 26 ans a vu son retour tourner court après quelques minutes.

Le Canada a battu le Guatemala 3-2 dans la nuit de vendredi à samedi, en quarts de finale de la Ligue des nations de la Concacaf. La victoire a été éclipsée par la sortie prématurée d'Alphonso Davies.

Le défenseur a glissé à la cinquième minute en tentant de stopper une attaque guatémaltèque. Il s'est relevé et a essayé de bloquer un tir, avant de signaler qu'il devait être remplacé. Davies a rejoint le bord du terrain par ses moyens, où Ralph Priso a pris sa place.

De nouvelles inquiétudes pour Vincent Kompany

Après la rencontre, l'entraîneur adjoint du Canada, Mauro Biello, a confirmé que Davies souffrait à nouveau de problèmes physiques. La gravité de sa blessure est pour l'instant incertaine.

"Il s'agit d'une blessure au bas du corps. Ils vont l'examiner plus en détail dans les prochains jours et nous aurons une meilleure idée de la gravité de la blessure", a expliqué Biello, selon The Canadian Press.

L'adjoint a raconté comment Davies avait signalé qu'il ne pouvait plus continuer. "Il a ressenti quelque chose et nous a fait signe qu'il devait sortir. Nous allons l'examiner et, une fois que le médecin l'aura évalué en profondeur, nous pourrons décider des prochaines étapes."





Les blessures encore et encore

Pour Davies, le coup est dur. En mars 2025, il s'était rompu les ligaments croisés lors d'un match international avec le Canada. Après son rétablissement, il avait dû faire face à plusieurs problèmes aux ischio-jambiers, ce qui l'avait empêché de beaucoup jouer lors de la Coupe du monde 2026.

Cette saison, le Canadien semblait avoir retrouvé toutes ses sensations. C'est pour cette raison que l'entraîneur belge suivra les examens médicaux avec attention. Le Bayern recevra le FC Cologne le 20 novembre, avant d'affronter Lille en Ligue des champions cinq jours plus tard.