"Pas très loin derrière la France" : Roberto Mancini affiche son admiration pour les Diables Rouges

Les Italiens auront leur destin entre leurs mains au stade Roi Baudouin. Un match nul leur suffira pour décrocher leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations. Mais le sélectionneur Roberto Mancini sait que la tâche ne sera pas facile face aux Diables Rouges.

"Nous partons avec un petit avantage, mais ça ne changera rien à la manière dont nous aborderons ce match", a assuré Roberto Mancini samedi en conférence de presse, selon Het Nieuwsblad.

L'Italie a sa qualification entre les mains

Les Italiens sont en tête du groupe A1 avec dix points, autant que la France et un de plus que la Belgique. Les Bleus reçoivent dimanche soir la Turquie, déjà éliminée. L'équipe qui s'inclinera à Bruxelles risque de manquer les quarts de finale, à moins que la France ne soit surprise à Bordeaux.

Mancini ne veut pas compter sur la concurrence. "Nous devons jouer notre match et essayer de gagner", a souligné le sélectionneur italien. "Le résultat peut changer en un instant. Mais nous avons un petit avantage et nous devons essayer de l'exploiter."

Mancini met en garde contre les Diables Rouges

Le sélectionneur italien s'attend à un défi de taille à Bruxelles. "Ce sera un match difficile. À mes yeux, la Belgique n'est pas très loin derrière la France. Lors de la Coupe du monde, ils ont été battus par l'Espagne dans la dernière minute..." Mancini se montre méfiant face aux qualités des Diables Rouges.

La campagne de Nations League de l'Italie avait débuté par une grosse déception. La Squadra Azzurra s'était inclinée 0-2 face à la Belgique à Rome. Jeudi, les Italiens ont signé une belle victoire 3-1 contre la France.



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Mancini ne veut pas que ses joueurs prennent la grosse tête après cet exploit. "Il faut rester normal, et c'est ce que nous faisons. Les garçons travaillent, ils savent que tout n'est pas parfait et que chaque match apporte son lot de défis et de difficultés. Mais nous savons que nous avons des qualités et nous allons encore progresser".