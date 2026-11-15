Plusieurs absents et un test reporté pour Gill Swerts avec les Diablotins

Ce lundi, les Diablotins disputeront un second match amical en Italie, trois jours après leur succès en Allemagne. Une rencontre lors de laquelle Gill Swerts aurait pu tester une défense à trois, mais Matte Smets, Jorne Spileers et évidemment Josué Kongolo ne sont pas disponibles, ce qui rend les options trop peu nombreuses. Un test qui devrait donc être reporté à la prochaine trêve internationale.

Avec plusieurs joueurs déjà appelés chez les Diables Rouges sur la pelouse comme Malick Fofana, Lucas Stassin, Julien Duranville, Samuel Mbangula, Matte Smets ou encore Roméo Vermant, les espoirs belges ont signé un joli succès en Allemagne (1-2).

Un succès prestigieux, orchestré par les buts de Julien Duranville et Roméo Vermant. Mais ce n'est pas tout ce qu'a retenu Gill Swerts, qui s'est exprimé à la veille du second match des Diablotins dans ce rassemblement, contre l'Italie à Livourne.

"C'est vrai qu'il y avait beaucoup de qualité, mais il y avait aussi beaucoup de maturité", a-t-il assuré lors d'une conférence de presse en ligne. "Il n'y a pas que ceux qui évoluent à l'étranger, mais aussi Roméo Vermant qui joue la Ligue des Champions avec Bruges, ou Kamiel Van de Perre l'Europa League avec l'Union", poursuivait l'entraîneur des Diablotins. "Cela crée une équipe vraiment forte."

Le secteur défensif des Diablotins décimé

Si la victoire en Allemagne a apporté "de l'ambiance, de l'enthousiasme et a renforcé l'esprit d'équipe", Gill Swerts sera privé de plusieurs forces pour cette seconde rencontre. "Matte Smets est malade, Jorne Spileers est blessé et Josué Kongolo est chez les A", a-t-il énuméré, rien que dans le secteur défensif.



Impossible donc de tester une défense à 3 dans ces conditions. Cela pourrait être le cas lors de prochaines échéances, a laissé entendre Gill Swerts, qui a également déclaré que "d'autres joueurs que ceux qui ont affronté l'Allemagne" défieront l'Italie ce lundi en match amical.