Roberto Mancini a tranché aussi : quatre Italiens laissés en tribune contre la Belgique

Comme Mark van Bommel, Roberto Mancini doit laisser des joueurs en tribune pour le déplacement au stade Roi Baudouin. Ils seront au nombre de quatre, dont l'ancien Anderlechtois Sebastiano Esposito, qui aurait aimé fêter autrement son retour dans notre capitale.

Si les sélectionneurs appellent généralement 26 ou 27 joueurs lors d'un rassemblement, ils ne peuvent en inscrire que 23 sur la feuille de match.

Chez les Diables, ce sont Jari De Busser, Josué Kongolo et Mandela Keita qui prendront place en tribune ce dimanche soir au stade Roi Baudouin contre l'Italie.

C'était déjà De Busser en Turquie, tandis que Roméo Lavia (qui était suspendu) et Romelu Lukaku font leur retour dans le groupe après avoir manqué le déplacement à Izmir.

Quatre Italiens en tribune, dont l'ancien d'Anderlecht Sebastiano Esposito

Du côté italien, ce sont quatre joueurs qui ont été laissés de côté par Roberto Mancini : Sebastiano Esposito (Sassuolo), Matteo Palma (Udinese), Federico Gatti (Juventus) et Samuele Ricci (Como).

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Il s'agit évidemment d'une déception pour tous ces hommes, mais elle est peut-être encore un peu plus grande pour Sebastiano Esposito, qui avait été prêté par l'Inter Milan à Anderlecht et qui aurait aimé fêter dignement son retour dans notre capitale. D'autant que son frère, Pio, est lui bel et bien dans le groupe.