Roberto Mancini a tranché aussi : quatre Italiens laissés en tribune contre la Belgique

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Roberto Mancini a tranché aussi : quatre Italiens laissés en tribune contre la Belgique
Photo: © Photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Comme Mark van Bommel, Roberto Mancini doit laisser des joueurs en tribune pour le déplacement au stade Roi Baudouin. Ils seront au nombre de quatre, dont l'ancien Anderlechtois Sebastiano Esposito, qui aurait aimé fêter autrement son retour dans notre capitale.

Si les sélectionneurs appellent généralement 26 ou 27 joueurs lors d'un rassemblement, ils ne peuvent en inscrire que 23 sur la feuille de match.

Chez les Diables, ce sont Jari De Busser, Josué Kongolo et Mandela Keita qui prendront place en tribune ce dimanche soir au stade Roi Baudouin contre l'Italie.

C'était déjà De Busser en Turquie, tandis que Roméo Lavia (qui était suspendu) et Romelu Lukaku font leur retour dans le groupe après avoir manqué le déplacement à Izmir.

Quatre Italiens en tribune, dont l'ancien d'Anderlecht Sebastiano Esposito

Du côté italien, ce sont quatre joueurs qui ont été laissés de côté par Roberto Mancini : Sebastiano Esposito (Sassuolo), Matteo Palma (Udinese), Federico Gatti (Juventus) et Samuele Ricci (Como).

Lire aussi… "À 24 ans, j'ai du mal avec ça" : un Diable Rouge sévèrement critiqué pour sa décision
Il s'agit évidemment d'une déception pour tous ces hommes, mais elle est peut-être encore un peu plus grande pour Sebastiano Esposito, qui avait été prêté par l'Inter Milan à Anderlecht et qui aurait aimé fêter dignement son retour dans notre capitale. D'autant que son frère, Pio, est lui bel et bien dans le groupe.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Belgique - Italie en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Italie
Sebastiano Esposito
Matteo Palma
Federico Gatti

Plus de news

"À 24 ans, j'ai du mal avec ça" : un Diable Rouge sévèrement critiqué pour sa décision

"À 24 ans, j'ai du mal avec ça" : un Diable Rouge sévèrement critiqué pour sa décision

12:00
"Si Romelu est en forme, l'équipe joue mieux" : Enzo Scifo attend beaucoup de Lukaku face à l'Italie

"Si Romelu est en forme, l'équipe joue mieux" : Enzo Scifo attend beaucoup de Lukaku face à l'Italie

11:30
Un grand déçu et deux retours : voici les absents et les revenants de Mark van Bommel pour affronter l'Italie

Un grand déçu et deux retours : voici les absents et les revenants de Mark van Bommel pour affronter l'Italie

10:55
1
"Ils ont battu la France" : les Diables Rouges se méfient de l'Italie malgré leur victoire au match aller

"Ils ont battu la France" : les Diables Rouges se méfient de l'Italie malgré leur victoire au match aller

09:20
"Pas très loin derrière la France" : Roberto Mancini affiche son admiration pour les Diables Rouges

"Pas très loin derrière la France" : Roberto Mancini affiche son admiration pour les Diables Rouges

08:20
"Mark van Bommel s'est inspiré du Club de Bruges" : les Diables Rouges prennent-ils trop de risques ?

"Mark van Bommel s'est inspiré du Club de Bruges" : les Diables Rouges prennent-ils trop de risques ?

10:00
Kevin De Bruyne au PSV en janvier ? Voici combien Naples pourrait réclamer pour laisser partir le Diable Rouge

Kevin De Bruyne au PSV en janvier ? Voici combien Naples pourrait réclamer pour laisser partir le Diable Rouge

09:40
Un coach de jeunes se rappelle des débuts de Josué Kongolo : "De loin le meilleur de l'équipe"

Un coach de jeunes se rappelle des débuts de Josué Kongolo : "De loin le meilleur de l'équipe"

08:00
Plusieurs absents et un test reporté pour Gill Swerts avec les Diablotins

Plusieurs absents et un test reporté pour Gill Swerts avec les Diablotins

13:40
Un essai en Espagne, Monaco à l'affût : qui est Salem Faris, jeune ailier de 17 ans déjà courtisé ?

Un essai en Espagne, Monaco à l'affût : qui est Salem Faris, jeune ailier de 17 ans déjà courtisé ?

13:20
"Dans la catégorie de Ronaldo et Messi" : un grand entraîneur place un ancien Diable parmi les plus grands

"Dans la catégorie de Ronaldo et Messi" : un grand entraîneur place un ancien Diable parmi les plus grands

13:00
Nouvelle tuile pour Vincent Kompany : une star du Bayern Munich rattrapée par ses vieux démons

Nouvelle tuile pour Vincent Kompany : une star du Bayern Munich rattrapée par ses vieux démons

12:30
De Bruyne et sa femme Michèle sévèrement critiqués en Italie : "Des clones de David et Victoria Beckham"

De Bruyne et sa femme Michèle sévèrement critiqués en Italie : "Des clones de David et Victoria Beckham"

21:20
Voici l'arbitre qui dirigera Belgique-Italie : un mauvais souvenir pour la Squadra Azzurra

Voici l'arbitre qui dirigera Belgique-Italie : un mauvais souvenir pour la Squadra Azzurra

20:00
1
Thibaut Courtois jette son dévolu sur un club italien via ses nouveaux investissements

Thibaut Courtois jette son dévolu sur un club italien via ses nouveaux investissements

23:01
Star de son équipe, mais poussé vers la sortie ? Francis Amuzu pourrait faire les frais des choix de Grêmio

Star de son équipe, mais poussé vers la sortie ? Francis Amuzu pourrait faire les frais des choix de Grêmio

10:40
1
"Le meilleur attaquant au monde" : un ancien buteur de Jupiler Pro League fait sensation avec sa sélection

"Le meilleur attaquant au monde" : un ancien buteur de Jupiler Pro League fait sensation avec sa sélection

10:20
"Il me manquerait pour quoi ?" : Jorge Jesus règle ses comptes après une question sur Cristiano Ronaldo

"Il me manquerait pour quoi ?" : Jorge Jesus règle ses comptes après une question sur Cristiano Ronaldo

08:40
"Ça dure depuis longtemps" : une ancienne gloire d'Anderlecht s'inquiète du chemin que prennent les Mauves

"Ça dure depuis longtemps" : une ancienne gloire d'Anderlecht s'inquiète du chemin que prennent les Mauves

09:00
Un ancien attaquant de l’Union aimerait quitter son club dès cet hiver

Un ancien attaquant de l’Union aimerait quitter son club dès cet hiver

07:30
Il avait été décisif contre la France : un titulaire italien forfait contre les Diables

Il avait été décisif contre la France : un titulaire italien forfait contre les Diables

15:20
La surprise des Diables...prête à s'installer ? "Il a cette manière de projeter"

La surprise des Diables...prête à s'installer ? "Il a cette manière de projeter"

19:20
Romelu Lukaku titulaire contre l'Italie ? Mark van Bommel fait le point

Romelu Lukaku titulaire contre l'Italie ? Mark van Bommel fait le point

14:30
1
Le Danemark de Brian Riemer humilie le Portugal et reprend la deuxième place de son groupe

Le Danemark de Brian Riemer humilie le Portugal et reprend la deuxième place de son groupe

22:46
Un absent notable pour les Pays-Bas en Allemagne

Un absent notable pour les Pays-Bas en Allemagne

22:40
Rudi Garcia ne comprend pas le choix d'un de ses (anciens) Diables : "Je le lui ai dit"

Rudi Garcia ne comprend pas le choix d'un de ses (anciens) Diables : "Je le lui ai dit"

17:40
Double fausse alerte pour les Diables : les blessés finalement bien à l'entraînement

Double fausse alerte pour les Diables : les blessés finalement bien à l'entraînement

14/11
Chaos total lors d'un amical entre le Japon et le Brésil : Ancelotti et Raphinha perdent leur sang-froid

Chaos total lors d'un amical entre le Japon et le Brésil : Ancelotti et Raphinha perdent leur sang-froid

22:20
Le Diable Rouge de 2026 ? "Pour moi, il a le profil idéal pour la Premier League"

Le Diable Rouge de 2026 ? "Pour moi, il a le profil idéal pour la Premier League"

14/11
L'après-Messi est loupé pour l'Argentine, déjà battue

L'après-Messi est loupé pour l'Argentine, déjà battue

22:00
Le doublé d'un grand talent genkois envoie les U19 belges au troisième tour qualificatif pour l'Euro

Le doublé d'un grand talent genkois envoie les U19 belges au troisième tour qualificatif pour l'Euro

19:00
Grosse surprise à Genk : voici le successeur de Jess Thorup !

Grosse surprise à Genk : voici le successeur de Jess Thorup !

21:50
La relégation reste une option : voici quand Manchester City en saura plus concernant sa sanction

La relégation reste une option : voici quand Manchester City en saura plus concernant sa sanction

21:00
Un ancien Diable ouvert à un retour en Belgique : "Ce serait un énorme kif si j'en ai l'occasion"

Un ancien Diable ouvert à un retour en Belgique : "Ce serait un énorme kif si j'en ai l'occasion"

16:40
Bonne nouvelle pour Gianni Infantino (et mauvaise nouvelle pour le football)

Bonne nouvelle pour Gianni Infantino (et mauvaise nouvelle pour le football)

20:20
"J'avais élaboré un plan, mais..." : Rudi Garcia explique la défaite des Diables contre l'Espagne

"J'avais élaboré un plan, mais..." : Rudi Garcia explique la défaite des Diables contre l'Espagne

16:00

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 5
Turquie Turquie 1-2 Belgique Belgique
Angleterre Angleterre 2-1 Croatie Croatie
Italie Italie 3-1 France France
République tchèque République tchèque 0-2 Espagne Espagne
Serbie Serbie 1-3 Allemagne Allemagne
Pays-Bas Pays-Bas 7-0 Grèce Grèce
Norvège Norvège 3-1 Pays de Galles Pays de Galles
Portugal Portugal 1-4 Danemark Danemark

Dernières réactions

El Malvario El Malvario a propos de Un grand déçu et deux retours : voici les absents et les revenants de Mark van Bommel pour affronter l'Italie gaeldierckx gaeldierckx a propos de Star de son équipe, mais poussé vers la sortie ? Francis Amuzu pourrait faire les frais des choix de Grêmio El Malvario El Malvario a propos de Voici l'arbitre qui dirigera Belgique-Italie : un mauvais souvenir pour la Squadra Azzurra Pogi Pogi a propos de Romelu Lukaku titulaire contre l'Italie ? Mark van Bommel fait le point Pogi Pogi a propos de Le Club de Bruges en sait davantage sur la blessure de Nicolo Tresoldi Pogi Pogi a propos de Le successeur de Jess Thorup actif en Jupiler Pro League ? Genk devrait trancher entre deux noms Sandirap77 Sandirap77 a propos de Mihajlo Cvetkovic soutenu par une icône d'Anderlecht : "J'espère qu'il accomplira plus que moi" Union 60 Union 60 a propos de La pression est là : Sébastien Pocognoli répond aux critiques de l'Écosse en citant son passage à l'Union Union 60 Union 60 a propos de Première défaite pour Zinedine Zidane : "Maintenant, il faut réagir" Union 60 Union 60 a propos de Comme la Brabançonne, la Marseillaise a été huée par le public italien : la belle réaction des joueurs Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved