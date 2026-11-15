Romelu Lukaku sur le banc : Mark Van Bommel justifie son choix

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Romelu Lukaku sur le banc : Mark Van Bommel justifie son choix
Photo: © Photonews

Malgré le retour dans le groupe de Romelu Lukaku, Mark van Bommel a laissé Charles De Ketelaere dans le onze de base pour affronter l'Italie, ce dimanche soir. Le sélectionneur néerlandais s'est exprimé à ce sujet avant la rencontre.

Malgré le retour dans le groupe de Romelu Lukaku, Mark van Bommel n'a effectué qu'un seul changement dans sa composition d'équipe pour affronter l'Italie.

Et ce n'est pas le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges qui a intégré le onze de base, mais bien Roméo Lavia en lieu et place de Nicolas Raskin.

Quelle est la stratégie concernant l'avant-centre du Fenerbahçe et sera-t-il en mesure de monter en cours de partie ? Mark van Bommel n'a pas écarté la question au micro de VTM.

Lukaku en seconde période ?

"Il le fait déjà depuis un bon moment, y compris avant la Coupe du monde. Il a décidé beaucoup de matches et marqué des buts", a déclaré le Néerlandais, qui a préféré reconduire De Ketelaere.

Lire aussi… LIVE : Un festival de Jeremy Doku pour faire 3-1 !!!
"Charles fait très bien les choses. C’est un attaquant moderne. Un attaquant grand, puissant, rapide et à l’aise avec le ballon, on le voit de plus en plus souvent. Mais cela ne veut pas dire que Romelu ne pouvait pas débuter, attention." Big Rom' devrait donc rentrer en seconde période.

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