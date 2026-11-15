Ce n'est pas une blague : Ronaldinho joue un match professionnel officiel ce dimanche !

La légende brésilienne, qui a rejoint le club italien de Ravenna cet été, sera titularisée ce dimanche pour la venue de Forlì, a déclaré son entraîneur. Le club deuxième de Serie C pourrait permettre à Ronaldinho d'inscrire le 300e but de sa carrière.

Ce n'est pas une blague, et nous ne sommes pas encore le 1er avril : Ronaldinho va rejouer un match officiel de football ce dimanche.

Âgée de 46 ans, la légende brésilienne passée par le FC Barcelone, le PSG ou encore l'AC Milan sera en effet titularisée sous les couleurs de Ravenna, a indiqué son entraîneur.

En été, Ronaldinho avait rejoint le club de Serie C dans le but d'y inscrire son 300e but en carrière avant de définitivement raccrocher les crampons.

Ronaldinho titulaire en Serie C à 46 ans

C'est donc ce dimanche que cela pourrait se produire pour celui qui affrontera Forlì, quinzième du championnat après treize journées. Ravenna, de son côté, est deuxième et joue clairement la montée.

Il sera intéressant de voir le niveau que pourra encore afficher l'ancienne gloire brésilienne. Car si permettre à Ronaldinho d'inscrire son 300e but pourrait rapporter gros sur le plan marketing, évoluer avec un élément pas au niveau pourrait coûter cher dans la course au titre.





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