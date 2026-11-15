"Si Romelu est en forme, l'équipe joue mieux" : Enzo Scifo attend beaucoup de Lukaku face à l'Italie

Enzo Scifo s'est exprimé sur Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, dont les performances peuvent faire la différence dimanche soir contre l'Italie.

Enzo Scifo suivra avec une attention le match entre la Belgique et l'Italie ce dimanche soir à 20h45. L'ancien Diable Rouge, d'origine italienne, connaît bien les deux pays. Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, il s'est exprimé sur deux joueurs importants de la sélection belge; Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku.

À quelques heures de cette rencontre décisive pour la qualification en quarts de finale de la Ligue des nations, Scifo a voulu mettre en avant l'importance de De Bruyne. Malgré ses difficultés en club, le milieu de terrain reste un élément essentiel des Diables.

Meilleur en sélection qu'en club

"À Naples, cela ne se passe pas très bien, mais avec l'équipe nationale depuis septembre, j'ai vu un grand Kevin, un capitaine qui tire ses coéquipiers vers le haut par sa classe", a expliqué Scifo.

L'ancien international belge a évoqué le cas Romelu Lukaku, dont la présence peut faire une grande différence dans le jeu de la Belgique. "L'équipe manque beaucoup d'un point de référence comme lui : si Romelu est en forme, l'équipe joue mieux".

Un exploit pour la Belgique

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L'ancien milieu de terrain a porté le maillot des Diables à 84 reprises, inscrivant 19 buts. Son plus grand exploit est la Coupe du monde 1986 au Mexique, où la Belgique avait atteint les demi-finales. Scifo avait été élu meilleur jeune joueur de cette édition.