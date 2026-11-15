Star de son équipe, mais poussé vers la sortie ? Francis Amuzu pourrait faire les frais des choix de Grêmio

Francis Amuzu pourrait déjà quitter Grêmio après une seule saison... Le club brésilien doit se pencher sur l'avenir de plusieurs joueurs en vue de 2027, dont l'ancien attaquant d'Anderlecht, dont le contrat expire le 31 décembre.

Selon le média brésilien MeuGrêmio, c'est son salaire qui pose problème. Grêmio estime que le coût salarial de l'ailier belgo-ghanéen est trop élevé. Pour signer un nouveau contrat, Amuzu devrait accepter de faire un effort financier. On ne sait pas encore s'il y est disposé.

La nouvelle règle concernant les étrangers joue en défaveur d'Amuzu

Un autre facteur complique la prolongation. À partir de 2027, le nombre de joueurs étrangers qu'un club brésilien pourra aligner par match sera réduit à huit. Grêmio compte plusieurs joueurs de nationalité étrangère et doit tenir compte de cette limitation dans la composition de son noyau.

Le départ d'Amuzu devient une possibilité de plus en plus sérieuse. L'ancien Anderlechtois serait à la recherche d'un nouveau club, mais sa prochaine destination est inconnue.

Une décision après la fin de la saison

Amuzu n'est pas le seul joueur dont l'avenir est incertain au club. Carlos Vinícius, Pavón, Dodi, Marcos Rocha et Caio Paulista arrivent aussi en fin de contrat. Le cas de Vinícius attire l'attention. Auteur de 23 buts cette saison, l'attaquant serait dans le viseur de Vasco da Gama.



La direction du club prendra sa décision après la fin du championnat. L'ancien chouchou du Lotto Park devra peut-être se mettre en quête d'un nouveau défi.