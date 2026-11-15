Frictions dans l'air : Timmy Simons ne quitte pas du tout Louvain en bons termes

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Frictions dans l'air : Timmy Simons ne quitte pas du tout Louvain en bons termes
Photo: © photonews
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En partance pour le Racing Genk, Timmy Simons ne quitte pas Louvain en bons termes. Les Louvanistes lui reprochent un manque de transparence lors de ses premiers contacts avec le club limbourgeois et une attitude déloyale. L'ancien Diable Rouge est venu reprendre ses affaires ce dimanche.

Après le licenciement de Jess Thorup et de son staff, c'est Timmy Simons qui a été choisi par la direction du Racing Genk pour s'asseoir sur le banc à compter de la semaine prochaine.

L'ancien Diable Rouge était cependant sous contrat à OHL, où son départ s'annonce conflictuel. Premièrement parce que les Louvanistes reprochent un manque de transparence à Timmy Simons après ses premiers contacts avec le club limbourgeois, écrivent nos confrères de Het Nieuwsblad.

Une raison pour laquelle il n'y aura pas d'adieu officiel à l'ancien milieu de terrain, qui est venu reprendre ses affaires ce dimanche avant de prendre la direction du Limbourg.

Timmy Simons ne quitte pas Louvain en bons termes

Le désormais ex-entraîneur louvaniste n'est pas non plus autorisé à s'adresser aux joueurs pour leur dire au revoir. Ce sera donc un départ dans le silence, dans la colère.

Lire aussi… Tout s'accélère à Genk : Timmy Simons a présenté sa démission
Dans l'histoire, le Racing Genk versera tout de même à Louvain la clause de rachat de son contrat, ce qui permettra à OHL d'être légèrement indemnisé.

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