Tout s'accélère à Genk : Timmy Simons a présenté sa démission

Discutée depuis plusieurs jours, l'arrivée de Timmy Simons au Racing Genk pour remplacer Jess Thorup se confirme. L'actuel entraîneur d'OHL aurait démissionné de ses fonctions ce dimanche afin de s'engager avec le club limbourgeois dès les prochaines heures et ainsi inaugurer le tout nouveau centre d'entraînement ultramoderne du club la semaine prochaine.

Comme pressenti en début de week-end, la recherche d'un nouvel entraîneur touche bien à sa fin au Racing Genk. Et c'est un ancien Diable Rouge qui va remplacer Jess Thorup.

Comme l'écrivent nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws, il n'existe désormais plus aucun obstacle pour bloquer l'arrivée de Timmy Simons sur le banc des Limbourgeois.

L'entraîneur de Louvain a en effet démissionné de ses fonctions ce dimanche, après d'ultimes réunions avec la direction du Racing Genk pour matérialiser les modalités de son arrivée.

Timmy Simons a démissionné de ses fonctions à OHL

Cela signifie qu'Issame Charaï, qui était aussi cité parmi les prétendants, restera en poste du côté de Westerlo, tandis que Simons pourra inaugurer le tout nouveau centre d'entraînement ultramoderne des Limbourgeois.

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L'officialisation, qui devrait se produire dans les prochaines heures, déclenchera une cascade d'événements : Louvain va se mettre à la recherche d'un nouvel entraîneur, et Genk devrait aussi recruter un nouveau T1 pour son équipe U23 en Challenger Pro League, Igor De Camargo étant pressenti pour le rôle d'adjoint dans le noyau A.