Un ancien attaquant de l’Union aimerait quitter son club dès cet hiver

Florent Malice
Florent Malice et Robbie Maes
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Un ancien attaquant de l’Union aimerait quitter son club dès cet hiver
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Victor Boniface semble vivre ses derniers mois au Bayer Leverkusen. L’attaquant nigérian souhaite partir en janvier et le club allemand est également ouvert à un départ. Un prêt fait même partie des possibilités.

Selon Sky Germany, Boniface n’est plus satisfait de sa situation au Bayer Leverkusen et souhaite relever un nouveau défi en janvier. Le club est prêt à collaborer à une solution, même si celle-ci passe dans un premier temps par un prêt.

Le Nigérian est encore sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu’à l’été 2028, mais ses perspectives sportives ne sont actuellement guère réjouissantes. Patrik Schick et Christian Kofane le devancent dans la hiérarchie du club allemand.

Cette saison, Boniface n’a disputé que deux rencontres en Bundesliga. Un contraste important avec ses débuts en Allemagne, lorsqu’il était encore un élément majeur du Bayer.

De révélation à remplaçant

À l’été 2023, Victor Boniface avait quitté l’Union Saint-Gilloise pour le Bayer Leverkusen contre 22,6 millions d’euros. Sous les ordres de Xabi Alonso, il y avait alors vécu une saison particulièrement réussie. Le club avait remporté le championnat et la Coupe d'Allemagne, tout en atteignant la finale de l’Europa League. 

Son ascension a ensuite été freinée par plusieurs blessures. Celles-ci l’ont longtemps écarté des terrains et ont compliqué son retour à son meilleur niveau. Même un prêt au Werder Brême n’a pas apporté le déclic espéré.

Boniface peut toutefois présenter de belles statistiques. En 64 matchs avec Leverkusen, il a inscrit 32 buts. À l’Union Saint-Gilloise, il avait marqué 17 fois en 51 rencontres. À 25 ans et avec une valeur marchande estimée à cinq millions d’euros, on doute cependant qu'un retour en Belgique soit dans les tuyaux... mais qui sait ? 

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