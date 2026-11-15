Un but encaissé en cinq matchs : un défenseur de Pro League brille en Ligue des Nations

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Un but encaissé en cinq matchs : un défenseur de Pro League brille en Ligue des Nations
Photo: © Photonews

Si l'Estonie est deuxième de son groupe en Ligue C, c'est grâce à sa défense : un seul but encaissé en cinq matchs pour les Estoniens de Maksim Paskotsi, défenseur central de La Gantoise, buteur décisif lors du déplacement au Luxembourg vendredi soir.

Nos joueurs de Pro League se révèlent pendant la trêve internationale, et pas seulement du côté du Portugal où Carlos Forbs a repris le numéro 7 de Cristiano Ronaldo, ou en Angola où Marsoni Sambu a livré une prestation XXL et a été élu homme du match.

Vendredi soir, c'est Maksim Paskotsi qui s'est mis en lumière en marquant le seul et unique but de la rencontre entre le Luxembourg et l'Estonie en Ligue des Nations, peu avant la mi-temps.

Son troisième but en quarante-cinq sélections. "Une belle attaque collective. J’ai vu Rocco (Rocco Robert Shein) et je me suis dit que ce serait difficile pour lui si je restais immobile. J’ai donc couru et il m’a fait la passe parfaite. Je me suis dit : pourquoi ne pas tenter ma chance ?", a déclaré le défenseur central de La Gantoise.

Un but encaissé en cinq matchs pour l'Estonie de Paskotsi

Une victoire qui place l'Estonie à la deuxième place de son groupe en Ligue C, derrière l'Islande et devant la Bulgarie et donc le Luxembourg. En cinq matchs, les Estoniens n'ont concédé qu'un petit but et n'en ont pas marqué plus de trois.

"Beaucoup de choses se sont bien passées, aussi bien lors de la précédente trêve internationale que pendant celle-ci. Nous avons compris que nous n'avions rien à craindre, même face à des équipes comme l'Islande ou la Bulgarie. Nous avons davantage la possession du ballon, ce qui nous aide énormément à nous créer des occasions. Cela facilite grandement la défense", a déclaré le Gantois au micro de Soccernet.

En Ligue des Nations, il reste à Maksim Paskotsi un dernier match important à négocier : lundi soir à domicile contre la Bulgarie. L'Estonie est déjà assurée de participer aux barrages de promotion en Ligue B et pourrait être promue directement en cas de victoire lundi soir conjuguée à une défaite de l'Islande contre le Luxembourg. 122e nation au classement FIFA, l'Estonie semble en tout cas vouloir avoir son mot à dire lors des prochains éliminatoires de l'Euro 2028, qui débuteront au début de l'année prochaine et pour lesquels le tirage au sort aura lieu dans quelques semaines.

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