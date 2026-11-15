Un changement majeur chez les Diables : voici les compositions de Belgique - Italie

La composition des Diables Rouges est connue pour affronter l'Italie. Le seul changement se situe au milieu de terrain, où Roméo Lavia, de retour de suspension, remplace Nicolas Raskin.

La composition des Diables Rouges pour affronter l'Italie ce dimanche soir au stade Roi Baudouin est connue. Et sans surprise, c'est Senne Lammens qui prend place dans les buts.

La défense est composée de Maxim De Cuyper, Brandon Mechele, Nathan Ngoy et Timothy Castagne. De retour de suspension, Roméo Lavia récupère sa place dans l'entrejeu, en compagnie de Youri Tielemans et Kevin De Bruyne.

Sur les ailes, Diego Moreira et Jérémy Doku, auteurs d'une bonne prestation en Turquie, sont reconduits, au même titre que Charles De Ketelaere en pointe.

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Du côté italien, Gianluigi Donnarumma prend place entre les perches en tant que capitaine, avec Kayode, Scalvini, Bastoni et Calafiori devant lui.



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Barella, Tonali et Fagioli occuperont le milieu de terrain, Pisilli, Pio Esposito et Koleosho seront en attaque. La rencontre débutera sur le coup de 20h45 et sera précédée d'un hommage à Axel Witsel.