Un coach de jeunes se rappelle des débuts de Josué Kongolo : "De loin le meilleur de l'équipe"

Une belle récompense pour Josué Kongolo. Le défenseur du KRC Genk a été appeler pour la première fois chez les Diables Rouges. Il profite du forfait de Koni De Winter et reçoit ainsi l'occasion inattendue de se montrer avec l'équipe nationale. Pour son ancien entraîneur de jeunes, Bart Melis, cette sélection n'est en tout cas pas une surprise.

Josué Kongolo a fait ses premiers pas en tant que footballeur à Turnhout, où il a rapidement impressionné au KTSK Hand in Hand. Bart Melis se souvient de lui comme d'un joueur particulièrement talentueux. "Josué était de loin le meilleur joueur de l'équipe, et il aimait aussi le montrer", raconte son ancien entraîneur dans Het Nieuwsblad.

"Techniquement, il savait déjà naturellement faire des choses que les autres garçons de son âge devaient encore apprendre." Sa mentalité se démarquait également. "Il voulait toujours montrer qu'il était le meilleur. Josué n'était absolument pas un garçon difficile, mais quand je le sortais parfois du terrain, il n'était pas toujours de bonne humeur."

Kongolo rêvait déjà d'être professionnel

Que Kongolo atteigne un jour le plus haut niveau était déjà sa grande ambition à l'époque. "Je me souviens qu'il rêvait de devenir footballeur professionnel et qu'il le disait aussi. Tout le monde l'espère, mais lui l'a vraiment réalisé", se remémore l'ancien entraîneur de jeunes du néo-Diable.

Bart Melis est donc particulièrement fier de la première sélection de son ancien protégé. Selon lui, le rôle de son père ne doit pas non plus être sous-estimé. Il a accompagné Kongolo de près et a veillé à ce que son fils garde les pieds sur terre.

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"Il s'est vraiment occupé de sa carrière, et cela a été très bénéfique pour un si jeune garçon. J'ai recroisé son père quelques années plus tard, et il m'a remercié pour la période passée à Turnhout. C'était très beau de sa part".