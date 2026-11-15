Un coach de jeunes se rappelle des débuts de Josué Kongolo : "De loin le meilleur de l'équipe"

Florent Malice
Florent Malice et Robbie Maes
| Commentaire
Un coach de jeunes se rappelle des débuts de Josué Kongolo : "De loin le meilleur de l'équipe"
Photo: © Photonews

Une belle récompense pour Josué Kongolo. Le défenseur du KRC Genk a été appeler pour la première fois chez les Diables Rouges. Il profite du forfait de Koni De Winter et reçoit ainsi l'occasion inattendue de se montrer avec l'équipe nationale. Pour son ancien entraîneur de jeunes, Bart Melis, cette sélection n'est en tout cas pas une surprise.

Josué Kongolo a fait ses premiers pas en tant que footballeur à Turnhout, où il a rapidement impressionné au KTSK Hand in Hand. Bart Melis se souvient de lui comme d'un joueur particulièrement talentueux. "Josué était de loin le meilleur joueur de l'équipe, et il aimait aussi le montrer", raconte son ancien entraîneur dans Het Nieuwsblad.

"Techniquement, il savait déjà naturellement faire des choses que les autres garçons de son âge devaient encore apprendre." Sa mentalité se démarquait également. "Il voulait toujours montrer qu'il était le meilleur. Josué n'était absolument pas un garçon difficile, mais quand je le sortais parfois du terrain, il n'était pas toujours de bonne humeur."

Kongolo rêvait déjà d'être professionnel 

Que Kongolo atteigne un jour le plus haut niveau était déjà sa grande ambition à l'époque. "Je me souviens qu'il rêvait de devenir footballeur professionnel et qu'il le disait aussi. Tout le monde l'espère, mais lui l'a vraiment réalisé", se remémore l'ancien entraîneur de jeunes du néo-Diable.

Bart Melis est donc particulièrement fier de la première sélection de son ancien protégé. Selon lui, le rôle de son père ne doit pas non plus être sous-estimé. Il a accompagné Kongolo de près et a veillé à ce que son fils garde les pieds sur terre.

Lire aussi… Un grand déçu et deux retours : voici les absents et les revenants de Mark van Bommel pour affronter l'Italie
"Il s'est vraiment occupé de sa carrière, et cela a été très bénéfique pour un si jeune garçon. J'ai recroisé son père quelques années plus tard, et il m'a remercié pour la période passée à Turnhout. C'était très beau de sa part".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
KRC Genk
Belgique
Josue Ndenge Kongolo

Plus de news

Un grand déçu et deux retours : voici les absents et les revenants de Mark van Bommel pour affronter l'Italie

Un grand déçu et deux retours : voici les absents et les revenants de Mark van Bommel pour affronter l'Italie

10:55
Thibaut Courtois jette son dévolu sur un club italien via ses nouveaux investissements

Thibaut Courtois jette son dévolu sur un club italien via ses nouveaux investissements

23:01
"Ils ont battu la France" : les Diables Rouges se méfient de l'Italie malgré leur victoire au match aller

"Ils ont battu la France" : les Diables Rouges se méfient de l'Italie malgré leur victoire au match aller

09:20
"Pas très loin derrière la France" : Roberto Mancini affiche son admiration pour les Diables Rouges

"Pas très loin derrière la France" : Roberto Mancini affiche son admiration pour les Diables Rouges

08:20
"Mark van Bommel s'est inspiré du Club de Bruges" : les Diables Rouges prennent-ils trop de risques ?

"Mark van Bommel s'est inspiré du Club de Bruges" : les Diables Rouges prennent-ils trop de risques ?

10:00
Kevin De Bruyne au PSV en janvier ? Voici combien Naples pourrait réclamer pour laisser partir le Diable Rouge

Kevin De Bruyne au PSV en janvier ? Voici combien Naples pourrait réclamer pour laisser partir le Diable Rouge

09:40
De Bruyne et sa femme Michèle sévèrement critiqués en Italie : "Des clones de David et Victoria Beckham"

De Bruyne et sa femme Michèle sévèrement critiqués en Italie : "Des clones de David et Victoria Beckham"

21:20
Star de son équipe, mais poussé vers la sortie ? Francis Amuzu pourrait faire les frais des choix de Grêmio

Star de son équipe, mais poussé vers la sortie ? Francis Amuzu pourrait faire les frais des choix de Grêmio

10:40
Voici l'arbitre qui dirigera Belgique-Italie : un mauvais souvenir pour la Squadra Azzurra

Voici l'arbitre qui dirigera Belgique-Italie : un mauvais souvenir pour la Squadra Azzurra

20:00
1
"Le meilleur attaquant au monde" : un ancien buteur de Jupiler Pro League fait sensation avec sa sélection

"Le meilleur attaquant au monde" : un ancien buteur de Jupiler Pro League fait sensation avec sa sélection

10:20
"Ça dure depuis longtemps" : une ancienne gloire d'Anderlecht s'inquiète du chemin que prennent les Mauves

"Ça dure depuis longtemps" : une ancienne gloire d'Anderlecht s'inquiète du chemin que prennent les Mauves

09:00
"Il me manquerait pour quoi ?" : Jorge Jesus règle ses comptes après une question sur Cristiano Ronaldo

"Il me manquerait pour quoi ?" : Jorge Jesus règle ses comptes après une question sur Cristiano Ronaldo

08:40
Un ancien attaquant de l’Union aimerait quitter son club dès cet hiver

Un ancien attaquant de l’Union aimerait quitter son club dès cet hiver

07:30
Grosse surprise à Genk : voici le successeur de Jess Thorup !

Grosse surprise à Genk : voici le successeur de Jess Thorup !

21:50
Il avait été décisif contre la France : un titulaire italien forfait contre les Diables

Il avait été décisif contre la France : un titulaire italien forfait contre les Diables

15:20
La surprise des Diables...prête à s'installer ? "Il a cette manière de projeter"

La surprise des Diables...prête à s'installer ? "Il a cette manière de projeter"

19:20
Romelu Lukaku titulaire contre l'Italie ? Mark van Bommel fait le point

Romelu Lukaku titulaire contre l'Italie ? Mark van Bommel fait le point

14:30
1
Le Danemark de Brian Riemer humilie le Portugal et reprend la deuxième place de son groupe

Le Danemark de Brian Riemer humilie le Portugal et reprend la deuxième place de son groupe

22:46
Un absent notable pour les Pays-Bas en Allemagne

Un absent notable pour les Pays-Bas en Allemagne

22:40
Rudi Garcia ne comprend pas le choix d'un de ses (anciens) Diables : "Je le lui ai dit"

Rudi Garcia ne comprend pas le choix d'un de ses (anciens) Diables : "Je le lui ai dit"

17:40
Double fausse alerte pour les Diables : les blessés finalement bien à l'entraînement

Double fausse alerte pour les Diables : les blessés finalement bien à l'entraînement

13:18
Chaos total lors d'un amical entre le Japon et le Brésil : Ancelotti et Raphinha perdent leur sang-froid

Chaos total lors d'un amical entre le Japon et le Brésil : Ancelotti et Raphinha perdent leur sang-froid

22:20
Le Diable Rouge de 2026 ? "Pour moi, il a le profil idéal pour la Premier League"

Le Diable Rouge de 2026 ? "Pour moi, il a le profil idéal pour la Premier League"

13:00
L'après-Messi est loupé pour l'Argentine, déjà battue

L'après-Messi est loupé pour l'Argentine, déjà battue

22:00
Le doublé d'un grand talent genkois envoie les U19 belges au troisième tour qualificatif pour l'Euro

Le doublé d'un grand talent genkois envoie les U19 belges au troisième tour qualificatif pour l'Euro

19:00
La relégation reste une option : voici quand Manchester City en saura plus concernant sa sanction

La relégation reste une option : voici quand Manchester City en saura plus concernant sa sanction

21:00
Un ancien Diable ouvert à un retour en Belgique : "Ce serait un énorme kif si j'en ai l'occasion"

Un ancien Diable ouvert à un retour en Belgique : "Ce serait un énorme kif si j'en ai l'occasion"

16:40
Bonne nouvelle pour Gianni Infantino (et mauvaise nouvelle pour le football)

Bonne nouvelle pour Gianni Infantino (et mauvaise nouvelle pour le football)

20:20
"J'avais élaboré un plan, mais..." : Rudi Garcia explique la défaite des Diables contre l'Espagne

"J'avais élaboré un plan, mais..." : Rudi Garcia explique la défaite des Diables contre l'Espagne

16:00
Avenir chez les Diables, retour à Genk : Thibaut Courtois fait le point sur deux sujets sensibles

Avenir chez les Diables, retour à Genk : Thibaut Courtois fait le point sur deux sujets sensibles

11:40
Prêt à relever un nouveau défi cet hiver : un ancien du Standard s'est refait une santé au Kazakhstan

Prêt à relever un nouveau défi cet hiver : un ancien du Standard s'est refait une santé au Kazakhstan

19:40
Les propos d'Ivan Leko sur l'arbitrage n'ont pas été appréciés : le parquet l'avertit

Les propos d'Ivan Leko sur l'arbitrage n'ont pas été appréciés : le parquet l'avertit

18:30
🎥 Le talon d'Achille de l'Italie ? Ce joueur commet beaucoup d'erreurs en club comme en sélection Analyse

🎥 Le talon d'Achille de l'Italie ? Ce joueur commet beaucoup d'erreurs en club comme en sélection

14/11
Retraite à 25 ans en plein milieu de saison pour ce gardien belge : "Tout le monde m'a traité de fou"

Retraite à 25 ans en plein milieu de saison pour ce gardien belge : "Tout le monde m'a traité de fou"

17:20
Quelle chance de l'avoir eu : parti de Pro League il y a deux ans, il vaudrait aujourd'hui 100 millions

Quelle chance de l'avoir eu : parti de Pro League il y a deux ans, il vaudrait aujourd'hui 100 millions

18:00
La poisse poursuit Yari Verschaeren jusqu'en Italie

La poisse poursuit Yari Verschaeren jusqu'en Italie

17:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 12
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 20/11 Westerlo Westerlo
Charleroi Charleroi 21/11 STVV STVV
KRC Genk KRC Genk 21/11 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 21/11 Antwerp Antwerp
KV Malines KV Malines 21/11 FC Bruges FC Bruges
SK Beveren SK Beveren 22/11 La Gantoise La Gantoise
KV Courtrai KV Courtrai 22/11 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 22/11 OH Louvain OH Louvain
Lommel SK Lommel SK 22/11 Standard Standard

Dernières réactions

El Malvario El Malvario a propos de Voici l'arbitre qui dirigera Belgique-Italie : un mauvais souvenir pour la Squadra Azzurra Pogi Pogi a propos de Romelu Lukaku titulaire contre l'Italie ? Mark van Bommel fait le point Pogi Pogi a propos de Le Club de Bruges en sait davantage sur la blessure de Nicolo Tresoldi Pogi Pogi a propos de Le successeur de Jess Thorup actif en Jupiler Pro League ? Genk devrait trancher entre deux noms Sandirap77 Sandirap77 a propos de Mihajlo Cvetkovic soutenu par une icône d'Anderlecht : "J'espère qu'il accomplira plus que moi" Union 60 Union 60 a propos de La pression est là : Sébastien Pocognoli répond aux critiques de l'Écosse en citant son passage à l'Union Union 60 Union 60 a propos de Première défaite pour Zinedine Zidane : "Maintenant, il faut réagir" Union 60 Union 60 a propos de Comme la Brabançonne, la Marseillaise a été huée par le public italien : la belle réaction des joueurs Union 60 Union 60 a propos de Le Mondial U17 en danger ? Un grand pays se retire à la dernière minute Union 60 Union 60 a propos de Paul Van Himst hospitalisé, Eddy Merckx donne des nouvelles de la légende anderlechtoise Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved