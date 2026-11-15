Un essai en Espagne, Monaco à l'affût : qui est Salem Faris, jeune ailier de 17 ans déjà courtisé ?

Formé aux Pays-Bas, le jeune ailier Salem Faris pourrait poursuivre son parcours en Espagne, sous les couleurs du Sporting Gijón. Le joueur de 17 ans y est attendu pour un essai fin novembre, alors que l'AS Monaco suit aussi sa situation.

Passé par le NAC Breda et le FC Dordrecht, Salem Faris est libre depuis le 24 septembre 2026. À 17 ans, l’ailier formé aux Pays-Bas pourrait poursuivre son parcours en Espagne, où son profil a attiré l’attention du Sporting Gijón. Le jeune joueur est également suivi par l’AS Monaco.

L'ailier est attendu fin novembre au Sporting Gijón pour un essai. Les recruteurs du club espagnol ont remarqué son profil et pourront l’évaluer sur le terrain. Pour lui, cette invitation ouvre une piste concrète dans un pays où il aimerait poursuivre sa carrière.

Né le 17 juin 2009, Salem Faris a commencé le football à Oranje-Wit en 2014. Il y a joué cinq ans avant de rejoindre le NAC Breda en 2019. Après cinq saisons à Breda, il a intégré le FC Dordrecht à l’été 2024. Il y est resté jusqu’au 24 septembre 2026 et se retrouve depuis sans club.

Un ailier capable de déborder des deux côtés

Du haut de son mètre septante, Faris peut évoluer sur les deux ailes et occuper un poste au milieu de terrain. Sa vitesse et sa technique lui permettent de provoquer son adversaire direct, tandis que son aisance des deux pieds lui donne plusieurs options dans le un contre un.



À gauche comme à droite, il peut déborder pour centrer ou rentrer dans l’axe pour frapper. À l’aise dans le dribble, le jeune ailier se distingue aussi par son sens du but. À Gijón, il aura l’occasion de montrer comment il combine ces qualités face à une nouvelle opposition.