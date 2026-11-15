Un grand déçu et deux retours : voici les absents et les revenants de Mark van Bommel pour affronter l'Italie

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Un grand déçu et deux retours : voici les absents et les revenants de Mark van Bommel pour affronter l'Italie
Photo: © Photonews

Josue Kongolo et Mandela Keita ne figurent pas sur la feuille de match contre l'Italie. Romeo Lavia et Romelu Lukaku font leur retour dans le groupe.

Pas de premières minutes avec les Diables Rouges pour Josue Kongolo ce dimanche soir. Appelé pour la première fois en sélection après le refus de Koni De Winter, le défenseur de Genk ne figure pas sur la feuille de match face à l'Italie. Mandela Keita est également absent du groupe retenu par Mark van Bommel.

Les deux joueurs ont été écartés de la sélection pour cette rencontre au stade Roi Baudouin. Ils laissent leur place à Romeo Lavia et Romelu Lukaku, qui figurent parmi les 23 joueurs disponibles pour affronter la Squadra Azzurra.

Pas de premier cap pour Josué Kongolo

Pour Kongolo, cette première convocation restera sans apparition sur le terrain. Le jeune défenseur avait profité de l'absence de De Winter pour rejoindre le groupe belge. Ce dernier avait refusé de répondre à l'appel de la sélection pour plusieurs raisons, notamment son manque de temps de jeu et la naissance de son enfant.

Deux retours dans le groupe

Le retour de Lukaku en attaque offre une solution supplémentaire à van Bommel. L'avant-centre pourrait apporter son expérience dans une rencontre où les Diables Rouges devront s'imposer. Romeo Lavia, suspendu face à la Turquie, fait son retour au milieu de terrain, aux côtés de joueurs comme Kevin De Bruyne, Youri Tielemans et Nicolas Raskin.

Lire aussi… Un coach de jeunes se rappelle des débuts de Josué Kongolo : "De loin le meilleur de l'équipe"
La Belgique joue gros ce dimanche soir. Avec neuf points au classement, les Diables doivent battre l'Italie pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des nations. Les Italiens, qui comptent dix points, tenteront de prendre leur revanche après leur défaite 2-0 à Rome lors du match aller.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Italie
Josue Ndenge Kongolo
Mandela Keita

Plus de news

Un coach de jeunes se rappelle des débuts de Josué Kongolo : "De loin le meilleur de l'équipe"

Un coach de jeunes se rappelle des débuts de Josué Kongolo : "De loin le meilleur de l'équipe"

08:00
"Ils ont battu la France" : les Diables Rouges se méfient de l'Italie malgré leur victoire au match aller

"Ils ont battu la France" : les Diables Rouges se méfient de l'Italie malgré leur victoire au match aller

09:20
"Pas très loin derrière la France" : Roberto Mancini affiche son admiration pour les Diables Rouges

"Pas très loin derrière la France" : Roberto Mancini affiche son admiration pour les Diables Rouges

08:20
"Mark van Bommel s'est inspiré du Club de Bruges" : les Diables Rouges prennent-ils trop de risques ?

"Mark van Bommel s'est inspiré du Club de Bruges" : les Diables Rouges prennent-ils trop de risques ?

10:00
Kevin De Bruyne au PSV en janvier ? Voici combien Naples pourrait réclamer pour laisser partir le Diable Rouge

Kevin De Bruyne au PSV en janvier ? Voici combien Naples pourrait réclamer pour laisser partir le Diable Rouge

09:40
De Bruyne et sa femme Michèle sévèrement critiqués en Italie : "Des clones de David et Victoria Beckham"

De Bruyne et sa femme Michèle sévèrement critiqués en Italie : "Des clones de David et Victoria Beckham"

21:20
Thibaut Courtois jette son dévolu sur un club italien via ses nouveaux investissements

Thibaut Courtois jette son dévolu sur un club italien via ses nouveaux investissements

23:01
Star de son équipe, mais poussé vers la sortie ? Francis Amuzu pourrait faire les frais des choix de Grêmio

Star de son équipe, mais poussé vers la sortie ? Francis Amuzu pourrait faire les frais des choix de Grêmio

10:40
Voici l'arbitre qui dirigera Belgique-Italie : un mauvais souvenir pour la Squadra Azzurra

Voici l'arbitre qui dirigera Belgique-Italie : un mauvais souvenir pour la Squadra Azzurra

20:00
1
"Le meilleur attaquant au monde" : un ancien buteur de Jupiler Pro League fait sensation avec sa sélection

"Le meilleur attaquant au monde" : un ancien buteur de Jupiler Pro League fait sensation avec sa sélection

10:20
"Ça dure depuis longtemps" : une ancienne gloire d'Anderlecht s'inquiète du chemin que prennent les Mauves

"Ça dure depuis longtemps" : une ancienne gloire d'Anderlecht s'inquiète du chemin que prennent les Mauves

09:00
"Il me manquerait pour quoi ?" : Jorge Jesus règle ses comptes après une question sur Cristiano Ronaldo

"Il me manquerait pour quoi ?" : Jorge Jesus règle ses comptes après une question sur Cristiano Ronaldo

08:40
Un ancien attaquant de l’Union aimerait quitter son club dès cet hiver

Un ancien attaquant de l’Union aimerait quitter son club dès cet hiver

07:30
Il avait été décisif contre la France : un titulaire italien forfait contre les Diables

Il avait été décisif contre la France : un titulaire italien forfait contre les Diables

15:20
La surprise des Diables...prête à s'installer ? "Il a cette manière de projeter"

La surprise des Diables...prête à s'installer ? "Il a cette manière de projeter"

19:20
Romelu Lukaku titulaire contre l'Italie ? Mark van Bommel fait le point

Romelu Lukaku titulaire contre l'Italie ? Mark van Bommel fait le point

14:30
1
Le Danemark de Brian Riemer humilie le Portugal et reprend la deuxième place de son groupe

Le Danemark de Brian Riemer humilie le Portugal et reprend la deuxième place de son groupe

22:46
Un absent notable pour les Pays-Bas en Allemagne

Un absent notable pour les Pays-Bas en Allemagne

22:40
Grosse surprise à Genk : voici le successeur de Jess Thorup !

Grosse surprise à Genk : voici le successeur de Jess Thorup !

21:50
Rudi Garcia ne comprend pas le choix d'un de ses (anciens) Diables : "Je le lui ai dit"

Rudi Garcia ne comprend pas le choix d'un de ses (anciens) Diables : "Je le lui ai dit"

17:40
Double fausse alerte pour les Diables : les blessés finalement bien à l'entraînement

Double fausse alerte pour les Diables : les blessés finalement bien à l'entraînement

13:18
Chaos total lors d'un amical entre le Japon et le Brésil : Ancelotti et Raphinha perdent leur sang-froid

Chaos total lors d'un amical entre le Japon et le Brésil : Ancelotti et Raphinha perdent leur sang-froid

22:20
Le Diable Rouge de 2026 ? "Pour moi, il a le profil idéal pour la Premier League"

Le Diable Rouge de 2026 ? "Pour moi, il a le profil idéal pour la Premier League"

13:00
L'après-Messi est loupé pour l'Argentine, déjà battue

L'après-Messi est loupé pour l'Argentine, déjà battue

22:00
Le doublé d'un grand talent genkois envoie les U19 belges au troisième tour qualificatif pour l'Euro

Le doublé d'un grand talent genkois envoie les U19 belges au troisième tour qualificatif pour l'Euro

19:00
La relégation reste une option : voici quand Manchester City en saura plus concernant sa sanction

La relégation reste une option : voici quand Manchester City en saura plus concernant sa sanction

21:00
Un ancien Diable ouvert à un retour en Belgique : "Ce serait un énorme kif si j'en ai l'occasion"

Un ancien Diable ouvert à un retour en Belgique : "Ce serait un énorme kif si j'en ai l'occasion"

16:40
Bonne nouvelle pour Gianni Infantino (et mauvaise nouvelle pour le football)

Bonne nouvelle pour Gianni Infantino (et mauvaise nouvelle pour le football)

20:20
"J'avais élaboré un plan, mais..." : Rudi Garcia explique la défaite des Diables contre l'Espagne

"J'avais élaboré un plan, mais..." : Rudi Garcia explique la défaite des Diables contre l'Espagne

16:00
Prêt à relever un nouveau défi cet hiver : un ancien du Standard s'est refait une santé au Kazakhstan

Prêt à relever un nouveau défi cet hiver : un ancien du Standard s'est refait une santé au Kazakhstan

19:40
Les propos d'Ivan Leko sur l'arbitrage n'ont pas été appréciés : le parquet l'avertit

Les propos d'Ivan Leko sur l'arbitrage n'ont pas été appréciés : le parquet l'avertit

18:30
🎥 Le talon d'Achille de l'Italie ? Ce joueur commet beaucoup d'erreurs en club comme en sélection Analyse

🎥 Le talon d'Achille de l'Italie ? Ce joueur commet beaucoup d'erreurs en club comme en sélection

14/11
Retraite à 25 ans en plein milieu de saison pour ce gardien belge : "Tout le monde m'a traité de fou"

Retraite à 25 ans en plein milieu de saison pour ce gardien belge : "Tout le monde m'a traité de fou"

17:20
Quelle chance de l'avoir eu : parti de Pro League il y a deux ans, il vaudrait aujourd'hui 100 millions

Quelle chance de l'avoir eu : parti de Pro League il y a deux ans, il vaudrait aujourd'hui 100 millions

18:00
La poisse poursuit Yari Verschaeren jusqu'en Italie

La poisse poursuit Yari Verschaeren jusqu'en Italie

17:00
"Je pensais que c'était une blague" : Rudi Garcia sort du silence pour la première fois depuis le Mondial

"Je pensais que c'était une blague" : Rudi Garcia sort du silence pour la première fois depuis le Mondial

13:10

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 12
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 20/11 Westerlo Westerlo
Charleroi Charleroi 21/11 STVV STVV
KRC Genk KRC Genk 21/11 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 21/11 Antwerp Antwerp
KV Malines KV Malines 21/11 FC Bruges FC Bruges
SK Beveren SK Beveren 22/11 La Gantoise La Gantoise
KV Courtrai KV Courtrai 22/11 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 22/11 OH Louvain OH Louvain
Lommel SK Lommel SK 22/11 Standard Standard

Dernières réactions

El Malvario El Malvario a propos de Voici l'arbitre qui dirigera Belgique-Italie : un mauvais souvenir pour la Squadra Azzurra Pogi Pogi a propos de Romelu Lukaku titulaire contre l'Italie ? Mark van Bommel fait le point Pogi Pogi a propos de Le Club de Bruges en sait davantage sur la blessure de Nicolo Tresoldi Pogi Pogi a propos de Le successeur de Jess Thorup actif en Jupiler Pro League ? Genk devrait trancher entre deux noms Sandirap77 Sandirap77 a propos de Mihajlo Cvetkovic soutenu par une icône d'Anderlecht : "J'espère qu'il accomplira plus que moi" Union 60 Union 60 a propos de La pression est là : Sébastien Pocognoli répond aux critiques de l'Écosse en citant son passage à l'Union Union 60 Union 60 a propos de Première défaite pour Zinedine Zidane : "Maintenant, il faut réagir" Union 60 Union 60 a propos de Comme la Brabançonne, la Marseillaise a été huée par le public italien : la belle réaction des joueurs Union 60 Union 60 a propos de Le Mondial U17 en danger ? Un grand pays se retire à la dernière minute Union 60 Union 60 a propos de Paul Van Himst hospitalisé, Eddy Merckx donne des nouvelles de la légende anderlechtoise Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved