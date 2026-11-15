Un grand déçu et deux retours : voici les absents et les revenants de Mark van Bommel pour affronter l'Italie

Josue Kongolo et Mandela Keita ne figurent pas sur la feuille de match contre l'Italie. Romeo Lavia et Romelu Lukaku font leur retour dans le groupe.

Pas de premières minutes avec les Diables Rouges pour Josue Kongolo ce dimanche soir. Appelé pour la première fois en sélection après le refus de Koni De Winter, le défenseur de Genk ne figure pas sur la feuille de match face à l'Italie. Mandela Keita est également absent du groupe retenu par Mark van Bommel.

Les deux joueurs ont été écartés de la sélection pour cette rencontre au stade Roi Baudouin. Ils laissent leur place à Romeo Lavia et Romelu Lukaku, qui figurent parmi les 23 joueurs disponibles pour affronter la Squadra Azzurra.

Pas de premier cap pour Josué Kongolo

Pour Kongolo, cette première convocation restera sans apparition sur le terrain. Le jeune défenseur avait profité de l'absence de De Winter pour rejoindre le groupe belge. Ce dernier avait refusé de répondre à l'appel de la sélection pour plusieurs raisons, notamment son manque de temps de jeu et la naissance de son enfant.

Deux retours dans le groupe

Le retour de Lukaku en attaque offre une solution supplémentaire à van Bommel. L'avant-centre pourrait apporter son expérience dans une rencontre où les Diables Rouges devront s'imposer. Romeo Lavia, suspendu face à la Turquie, fait son retour au milieu de terrain, aux côtés de joueurs comme Kevin De Bruyne, Youri Tielemans et Nicolas Raskin.

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La Belgique joue gros ce dimanche soir. Avec neuf points au classement, les Diables doivent battre l'Italie pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des nations. Les Italiens, qui comptent dix points, tenteront de prendre leur revanche après leur défaite 2-0 à Rome lors du match aller.