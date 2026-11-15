Une nouvelle génération dorée à la porte des Diables Rouges ? "Les deux groupes sont exceptionnels"

Déjà appelé chez les Diables Rouges par Domenico Tedesco en 2024 mais jamais aligné en match, Samuel Mbangula a débuté un second cycle avec les Diablotins, où il est devenu un joueur clé. Les hommes de Gill Swerts sont cette fois qualifiés pour le prochain Championnat d'Europe, mais l'ailier de Bologne estime néanmoins qu'il n'y avait pas moins de qualité dans la génération précédente.

Premiers de leur groupe de qualification achevé au mois d'octobre devant le Danemark, l'Autriche, le Pays de Galles et la Biélorussie, les Diablotins se sont qualifiés pour le prochain Euro U21 qui se déroulera en Albanie et en Serbie l'été prochain.

Une bonne performance du groupe de Gill Swerts, qui n'était pas parvenu à se qualifier pour la précédente édition, malgré la présence d'immenses talents dans le groupe, après sa défaite en barrages face à la République tchèque.

Samuel Mbangula compare les générations de Diablotins

Lors d'une conférence de presse en ligne organisée ce dimanche, Samuel Mbangula, qui a connu les deux groupes, a toutefois confié qu'il n'y avait pas grande différence entre l'un et l'autre.

"Je ne pense pas qu'une équipe soit inférieure à l'autre. La dernière fois, des circonstances ont fait que nous n'avons pas pu nous qualifier. Par exemple, pour les barrages, il y avait des joueurs appelés chez les A et des blessés. La différence est minime, les deux groupes sont exceptionnels", a assuré l'ailier de Bologne.



Vendredi, les Diablotins ont poursuivi leur bonne spirale en s'imposant lors d'un match amical en Allemagne. Ils tenteront d'en faire de même, lundi soir à Livourne contre l'Italie, malgré plusieurs absences en défense.