📷 Un blessé de longue date de retour au Standard

Victime d'une rupture du tendon d'Achille en mai, Josué Homawoo a enfin repris l'entraînement collectif au Standard. Le défenseur central togolais devra toutefois encore patienter avant de retrouver sa pleine condition physique et son meilleur niveau.

Victime d'une rupture du tendon d'Achille lors de l'entraînement ouvert organisé à l'occasion de "la journée extraordinaire pour supporters extraordinaires", en fin de saison dernière, Josué Homawoo a passé les premiers mois de la saison loin du groupe professionnel du Standard.

Il y a un mois, avant l'entrée en lice des Rouches en Coupe de Belgique contre Dender, Vincent Euvrard avait toutefois donné des nouvelles encourageantes de son défenseur.

"Josué Homawoo est évidemment toujours absent, mais il reviendra au club début novembre. Il arrive dans la phase finale de sa revalidation", avait annoncé le T1 du Standard en conférence de presse.

Josué Homawoo retrouve l'entraînement collectif du Standard

Une étape s'est effectivement concrétisée durant la trêve internationale. Comme le montrent deux photos publiées par le Standard sur ses réseaux sociaux, le défenseur central togolais de 29 ans a repris l'entraînement avec ses coéquipiers.

Son retour à la compétition demandera toutefois encore de la patience. Sans match officiel depuis début mai, Homawoo doit retrouver sa condition physique et du rythme. Il ne participe pas encore à l'intégralité des séances collectives, mais peut progressivement reprendre ses marques et retrouver confiance en son corps. Une avancée encourageante pour le défenseur comme pour le Standard.



