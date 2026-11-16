Ça n'en finit plus : l'hécatombe se poursuit en Equipe de France

Encore une blessure à signaler en équipe de France : Mike Maignan n'est pas remonté sur la pelouse pour la deuxième période de la rencontre opposant les Bleus de Zinédine Zidane à la Turquie, ce dimanche en Ligue des Nations. Le portier de l'AC Milan a été remplacé par Guillaume Restes, de Toulouse.

Ousmane Dembélé, Estéban Lepaul, Maghnes Akliouche, Aurélien Tchouaméni, Pierre Kalulu, Marcus Thuram et même Kylian Mbappé contre l'Italie : l'équipe de France est confrontée à une avalanche de blessures.

Et cela ne s'est pas arrangé lors de la rencontre face à la Turquie, ce dimanche soir à Bordeaux dans le cadre de la sixième journée de Ligue des Nations.

Zinédine Zidane a en effet été contraint de sortir son gardien titulaire, Mike Maignan, à la pause en raison d'une douleur à la cuisse. Il a été remplacé par le jeune Guillaume Restes (21 ans) de Toulouse.

Mike Maignan blessé avec la France

Pas encore de nouvelles concernant l'état de santé du dernier rempart de l'AC Milan, qui sera plus que probablement le sujet de questions de la presse française après la rencontre.

Qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Nations, la France devra récupérer ses blessés pour se présenter au meilleur de sa forme en quarts de finale et pour préparer idéalement les éliminatoires de l'Euro 2028.



