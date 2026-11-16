Après les critiques, Brian Riemer terrasse le Portugal : "Un match presque parfait"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Après les critiques, Brian Riemer terrasse le Portugal : "Un match presque parfait"
Photo: © Photonews

Brian Riemer a signé un exploit retentissant à la tête du Danemark, vainqueur au Portugal samedi soir (1-4). Après la rencontre, l'ancien entraîneur d'Anderlecht a dévoilé les clés du plan de jeu qui a permis à son équipe de faire déjouer les Portugais.

Déjà assuré de disputer les quarts de finale après avoir remporté ses quatre premiers matches de Ligue des Nations, le Portugal a lourdement chuté face au Danemark (1-4). Les hommes de Brian Riemer ont pris les commandes sur un penalty de Pierre-Emile Højbjerg, avant de creuser l'écart grâce à un doublé de Rasmus Højlund et à un but de Joachim Andersen. Bernardo Silva a sauvé l'honneur en fin de rencontre.

Riemer dévoile les clés de son succès

Après la rencontre, Brian Riemer s'est félicité de la manière dont ses joueurs avaient appliqué ses consignes. En conférence de presse, l'ancien entraîneur d'Anderlecht a détaillé le plan qui a permis aux Danois de faire déjouer les Portugais, comme le rapporte A Bola.

"Nous avons énormément de respect pour le Portugal, l'une des meilleures sélections nationales au monde et le tenant du titre. La clé était de presser haut, afin qu'ils ne puissent pas jouer tranquillement, et d'oser réclamer le ballon avec nos onze joueurs", a expliqué le sélectionneur.

Une stratégie exécutée à la hauteur de ses attentes. "Tactiquement, nous avons livré un match presque parfait par rapport au plan que nous avions établi à l'avance", a-t-il ajouté.

Une revanche et des ambitions relancées

Ce large succès permet également au Danemark de prendre sa revanche après sa défaite à domicile contre le Portugal (2-4), au début du mois d'octobre. Pour Riemer, l'efficacité dans les deux surfaces a cette fois fait basculer la rencontre en faveur de son équipe.

"Lors de mes quatre matches contre le Portugal, nous avons gagné deux fois et perdu deux fois. Ce furent à chaque fois des rencontres particulièrement équilibrées. Dans les précédents duels, le Portugal faisait la différence en fin de match, mais cette fois, nous avons été efficaces dans les deux surfaces de réparation. Cela prouve que de petits détails font la différence entre les grandes sélections nationales."

Avec neuf points, le Danemark revient à trois longueurs du Portugal et reste pleinement engagé dans la course aux quarts de finale. Les Danois disputeront mardi une nouvelle rencontre importante face à la Norvège. Deuxièmes de leur groupe, les Danois n'ont besoin que d'un partage pour s'assurer la qualification.

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