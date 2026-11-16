Incompris jusqu'au bout : le timing de la retraite de Romelu Lukaku est frustrant

Comme tout le monde, nous avons été pris par surprise par l'annonce de la retraite de Romelu Lukaku. Par son timing, surtout : au lendemain d'une fête populaire, alors que personne ne s'y attendait le moins du monde et que l'ambiance autour des Diables était des plus positives. Mais aussi peu avant des échéances qui auraient pu lui permettre d'atteindre des objectifs.

Impossible d'être amoureux de l'équipe nationale belge et de ne pas avoir énormément de respect pour Romelu Lukaku. Difficile, également, d'être journaliste et suiveur des Diables Rouges et de ne pas ressentir de la sympathie pour l'homme derrière le joueur : certes, il avait tendance à prendre ses distances quand les choses n'allaient pas pour le mieux, mais quand il était bien disposé, il était un plaisir à interviewer.

On reverra certainement Lukaku à Tubize une fois sa carrière de joueur terminée : peut-être qu'un jour, c'est en tant que sélectionneur qu'il ira chercher ce trophée qui lui aura échappé toute sa carrière internationale durant. Et on espère bien aussi qu'il repassera par la case Anderlecht, afin de faire sa tournée d'adieux belge en club à défaut d'avoir eu droit à ses dernières minutes au Stade Roi Baudouin ce dimanche.

Lukaku, éternel incompris

Mais le timing de cette retraite internationale interroge. Bien sûr, il est préférable de partir un peu trop tôt que beaucoup trop tard ; le spectacle pathétique de Cristiano Ronaldo avec le Portugal faisait office d'avertissement. Mais là où tout le monde à Lisbonne espérait que CR7 ouvre les yeux et raccroche, personne à Bruxelles ne demandait à Lukaku de céder sa place ; c'est lui qui a préféré s'éclipser.

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Peut-être les entraînements de Mark van Bommel, et l'évolution naturelle du poste de n°9 dans une équipe au jeu "moderne", lui ont-ils fait prendre conscience que même à 100% (s'il l'est à nouveau un jour), il ne serait pas assuré de revenir dans le onze. Pourtant, on le pensait désormais en paix avec le fait d'être n°2 dans la hiérarchie.

Qu'est-ce qui a changé, donc, entre l'après-Coupe du Monde 2026, quand il affirmait vouloir continuer jusqu'en 2028 voire 2030, et ce mois de novembre ? Un physique qui ne le lâche pas ? Une situation familiale compliquée ? Le "break" de Thibaut Courtois qui lui aurait donné des idées ? Ou un peu de tout à la fois ? Comme souvent dans sa carrière, de toute façon, Lukaku gardera ses raisons pour lui, mais aura pris tout le monde de court.



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S'il y a bien une chose que Romelu aura en effet eu du mal à réussir dans sa carrière, c'est se faire comprendre. C'est une constante : ses choix, notamment de clubs, auront souvent provoqué l'incompréhension. Ici, son choix d'annoncer cette retraite à contre-temps, au lendemain d'une grande fête populaire et alors que l'ambiance est au beau fixe, a quelque chose d'un peu maladroit. Ce n'est pas la première fois qu'il l'est, sans qu'on puisse y voir de mauvaises intentions. Juste une spontanéité émotionnelle pas toujours bien gérée.

Il n'aura jamais atteint la barre des 100 buts en sélection

Malheureusement, ce choix, définitif (ne nous leurrons pas), le privera de deux grands objectifs : un trophée avec la Belgique, tout d'abord. On pensait qu'il lui restait encore deux opportunités pour y parvenir : la Nations League et l'Euro 2028 . La barre des 100 buts, ensuite : elle était juste là, à portée de pied. La campagne qualificative pour l'Euro, et ses inévitables matchs "faciles", auraient dû lui permettre de l'atteindre.

On l'imaginait rattraper un jour, peut-être, Ali Daei et ses 109 buts pour l'Iran ; il n'aura finalement même pas dépassé Sunil Chhetri et ses 95 réalisations avec l'Inde. Harry Kane le dépassera à coup sûr et le laissera hors du top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire du football de sélection. Mais n°1 belge ? Voilà un trône dont il ne descendra pas de sitôt.