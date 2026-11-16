Axel Witsel sous le charme de son successeur chez les Diables Rouges : "J'aime le voir jouer"

Axel Witsel a retrouvé les Diables Rouges dimanche soir, cette fois en spectateur. Avant d’assister à leur éclatante victoire contre l’Italie (4-1), l’ancien international aux 140 sélections a été mis à l’honneur pour ses nombreuses années au service de la sélection belge.

Axel Witsel a été mis à l'honneur au Stade Roi Baudouin ce dimanche après l'arrêt de sa carrière internationale. "C’est formidable d’être ici. Les Diables me manquent évidemment", a confié le milieu de terrain au micro de nos confrères de Het Laatste Nieuws. Heureux de retrouver la sélection belge, l’ancien international reconnaît toutefois qu’il doit encore s’habituer à regarder ses anciens coéquipiers depuis le bord du terrain.

Witsel prend ses marques dans un nouveau rôle

"C’est bizarre de ne pas être sur le terrain, mais cela fait partie du football. Il faut laisser la place aux jeunes", a expliqué Witsel, conscient que le relais passe désormais à une nouvelle génération.

Parmi les joueurs appelés à prendre la relève, Roméo Lavia lui a particulièrement plu. Auteur d’une solide prestation contre l’Italie, le milieu de Chelsea a séduit son aîné, qui le voyait évoluer en direct pour la première fois.

Roméo Lavia impressionne son aîné

"J’aime le voir jouer. Il possède beaucoup de qualités physiques et techniques", a souligné Witsel. Au-delà de ces atouts, l’ancien Diable Rouge a surtout apprécié la sérénité du jeune milieu de terrain.

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"Roméo reste toujours calme. C’est la première fois que je le voyais jouer en direct", a-t-il ajouté. Une première impression convaincante d'après celui qui a longtemps occupé une place centrale dans l’entrejeu des Diables.