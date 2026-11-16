La Ligue des champions s’apprête à vivre un changement de taile. Après 26 ans, l’un des partenariats les plus reconnaissables du football européen va prendre fin. Adidas devra dire adieu à la prestigieuse compétition, au profit d’un grand concurrent.

À partir de la saison 2027/28, Nike deviendra en effet le fournisseur officiel des ballons de match de la Ligue des champions. L’UEFA l’a confirmé lundi. Adidas quittera ainsi la plus grande scène européenne des clubs après plus d’un quart de siècle.

L’iconique ballon étoilé disparaît chez Adidas

Depuis 2001, Adidas fournit les ballons de match de la Ligue des champions. Le design iconique orné d’étoiles est ainsi devenu un symbole reconnu dans le monde entier. Mais cette longue tradition prendra fin après la saison actuelle.

Nike a conclu un accord courant jusqu’en 2031. Ce partenariat ne se limite pas à la Ligue des champions : la Ligue Europa, la Conference League, la Supercoupe d’Europe et la Youth League sont également incluses dans ce nouveau contrat.

Un gros coup pour Nike

Pour la première fois, les trois principales compétitions européennes de clubs auront donc le même fournisseur de ballons. Pour Nike, il s’agit d’une immense victoire commerciale face à Adidas, longtemps indissociable de la Ligue des champions.



L’apparence des nouveaux ballons de match reste pour l’instant inconnue. L’UEFA a annoncé que les designs seraient dévoilés ultérieurement. Reste donc à voir si le célèbre motif étoilé sera conservé sous une autre forme.