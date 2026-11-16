Ce n'est pas fini à OHL : le directeur sportif dézingue à son tour Timmy Simons, "Let them. F*ck them"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Ce n'est pas fini à OHL : le directeur sportif dézingue à son tour Timmy Simons, "Let them. F*ck them"
Photo: © photonews

La pilule ne passe pas à Louvain après le départ soudain de Timmy Simons pour Genk. Après le communiqué cinglant publié dimanche par le club, le directeur sportif Gyorgy Csepregi y est lui aussi allé d'un message particulièrement virulent sur son compte LinkedIn.

Le départ de Timmy Simons pour Genk reste difficile à digérer à Louvain. Après un communiqué particulièrement sévère publié dimanche, le directeur sportif Gyorgy Csepregi a pris la parole sur LinkedIn pour s'en prendre vivement à son ancien entraîneur.

"On dit toujours : 'It's football. Ce genre de choses arrive.' Eh bien, je ne suis pas du tout d'accord avec ça", lance Gyorgy Csepregi. Le directeur sportif louvaniste reproche à Timmy Simons son manque de reconnaissance envers le club qui lui a permis de rebondir. "Lorsque vous recevez à nouveau une chance après un an et demi sans travail, vous y réfléchissez à deux fois. Et surtout : vous ne mordez pas la main qui vous a nourri."

La loyauté au cœur du message

Csepregi rappelle le travail mené ces derniers mois pour construire une nouvelle dynamique à Louvain. "Naïf ? Peut-être. I couldn't care less (Je m'en fiche complètement, ndlr.). Je peux dire sincèrement que nous avons investi énormément de temps, d'énergie et de passion afin de finalement créer une identité claire."

Une identité qui, à ses yeux, doit primer sur les ambitions personnelles. "Une identité que nous défendons. Une identité plus grande que n'importe quel individu. C'est aussi notre travail. Et donc également ma responsabilité à 100 %." Le dirigeant résume sa pensée par une formule sans équivoque : "Mais une chose restera toujours valable pour moi : LOYALTY IS ROYALTY."

Louvain veut tourner la page

Le ton se durcit encore lorsqu'il évoque la suite. "Let them. Fuck them. L'OHL reste l'OHL. Peu importe qui arrive, qui part ou ce qui se passe", écrit-il, déterminé à ne pas laisser ce départ freiner les ambitions du club.

Lire aussi… Louvain confirme le départ de Timmy Simons... et les frictions : "Cette décision nous surprend beaucoup"

"Nous pouvons continuer à râler, à nous plaindre et à regarder en arrière. Ou nous pouvons montrer ce que représente le nouvel OHL", poursuit Csepregi. "Car croyez-moi : le nouvel OHL est différent. Plus fort. Plus affamé. Plus déterminé."

Le directeur sportif conclut sur un appel à la mobilisation : "WE DON'T STOP. WE DON'T BACK DOWN. LAAT ZE MAAR KOMEN!" (On ne s'arrête pas, on ne fait pas marche arrière. Laissez-les venir, ndlr.) Une sortie qui témoigne de la colère toujours vive à Louvain après le départ de Simons pour Genk.

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