"C'était un véritable régal" : un ancien Diable Rouge ne tarit pas d'éloges sur la Belgique

"C'était un véritable régal" : un ancien Diable Rouge ne tarit pas d'éloges sur la Belgique
Photo: © Photonews

Rapidement menés, les Belges ont renversé la situation pour s'imposer 4-1 contre l'Italie. Une prestation qui a impressionné Marc Degryse et Frank Boeckx. Les deux consultants de VTM n'ont pas caché leur enthousiasme devant le jeu proposé par les hommes de Mark van Bommel à la mi-temps du matché.

Marc Degryse s'est montré très satisfait : "Pour un amateur de football, c'était un véritable régal. C'était vraiment fantastique. Après les dix premières minutes, nous avons complètement dominé l'Italie, avec beaucoup de combinaisons et de mouvements. Offensivement, le danger venait de partout et les grands joueurs ont répondu présent... J'ai vraiment pris énormément de plaisir pendant une bonne demi-heure lors de cette première période."

"C'est grâce à notre détermination que nous sommes revenus dans le match. Sur l'égalisation à 1-1, les deux latéraux sont impliqués dans l'action, ce qui est toujours positif, même s'il y a aussi un peu de réussite. Nous avons ensuite logiquement pris l'avantage après avoir complètement renversé la situation."

"Doku ne peut être arrêté que par des fautes. C'était déjà le cas contre la Turquie. Il est vraiment dans une forme exceptionnelle et il l'a encore prouvé", a ajouté Marc Degryse dans son analyse pour VTM. L'ancien Diable Rouge s'est également montré élogieux envers plusieurs autres joueurs belges.

Le milieu de terrain belge l'a particulièrement impressionné : "De Bruyne distribue les passes et dicte le rythme du jeu. Lavia réalise un match exceptionnel. Avec Tielemans, les trois jouent constamment vers l'avant. Tielemans est un peu dans l'ombre des autres, mais il est lui aussi très bon et très important. Tout fonctionne parfaitement entre eux."

L'analyse de Frank Boeckx 

Frank Boeckx a également livré son analyse à la pause de ce match qui s'est finalement soldé sur un score de 4-1 (3-1 à la mi-temps) : "Au début, nous n'osions pas encore vraiment jouer notre football. On a eu l'impression que les joueurs ont commencé à prendre des initiatives seulement après avoir été menés au score. C'est à ce moment-là qu'ils ont osé jouer entre les lignes."

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"Doku n'a pas vraiment participé au travail défensif sur l'ouverture du score italienne, mais quand on voit ce qu'il est capable de faire offensivement, comme sur le troisième but belge... C'est tout simplement une démonstration de qualité. Il y avait de la finesse, de la puissance et, cette fois, de l'efficacité. Pour moi, c'est un but exceptionnel des Belges."

Il faut le reconnaître : la première période des Belges face à l'Italie était peut-être la meilleure depuis l'arrivée de Mark van Bommel. Une prestation résolument tournée vers l'attaque, pour le plus grand plaisir des amateurs de beau football.

Une chose est certaine : avec Mark van Bommel, les intentions de jeu des Diables Rouges sont désormais claires. Cette philosophie offensive comporte évidemment des risques et nécessite de rester vigilant défensivement. Mais dans un groupe composé de la Turquie, de la France et de l'Italie, la Belgique a démontré qu'elle était capable de rivaliser avec les meilleures nations européennes sur le plan du jeu.

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