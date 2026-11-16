"Cette défaite doit nous servir de leçon" : Gianluigi Donnarumma reconnaît la supériorité belge

Gianluigi Donnarumma était évidemment très déçu hier soir après la défaite de l'Italie face à la Belgique (4-1). Le gardien de la Squadra Azzurra s'est exprimé au micro de la Rai.

"Malheureusement, cela fait partie du parcours. Nous avons entamé un nouveau cycle et ces hauts et ces bas peuvent arriver. Nous avons réalisé un match magnifique contre la France, mais nous sommes arrivés un peu fatigués", a expliqué le gardien italien.

Il n'a ensuite pas hésité à reconnaître la supériorité belge : "Nous n'étions pas des phénomènes avant et nous ne sommes pas mauvais aujourd'hui. Personne ne s'attendait à ce que nous réalisions un parcours aussi intéressant en Ligue des Nations, avec de très bons matchs. Mais la Belgique a été supérieure et nous devons nous améliorer."

"Cette défaite peut et doit nous servir de leçon"

L'Italie a énormément subi d'occasions, le score aurait pu être bien plus large. La sélection devra progresser de ce point de vue selon Donnarumma : "Ce qui doit nous faire réfléchir, c'est que nous avons subi trop de contre-attaques. Nous aurions dû prendre davantage de précautions. Cette défaite peut et doit nous servir de leçon. Le sélectionneur a déjà dit qu'il fallait relever la tête. Ce soir, cette défaite fait mal, nous voulions tous poursuivre l'aventure."

Le portier de Manchester City pense que le match contre la France a pesé dans la balance : "Oui, quand on dispute un match aussi intense et enthousiasmant que celui de San Siro, ce n'est pas facile de rejouer deux jours plus tard. Cela ne doit pas être une excuse, mais c'est certain que nous étions moins inspirés. Cela fait partie de notre progression et nous devons éviter de reproduire ces erreurs."

"Le sélectionneur est quelqu'un de spécial, il peut nous apporter une aide précieuse. Nous devons accompagner les jeunes. Nous n'avons pas beaucoup de temps, car les qualifications pour l'Euro approchent, mais ils doivent jouer davantage et acquérir de l'expérience. Il y a des jeunes intéressants qui peuvent nous apporter beaucoup. Ils doivent continuer à progresser et obtenir davantage de temps de jeu", a-t-il conclu.



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L'Italie doit désormais se relever

L'Italie devra désormais se relever de cet échec. La Squadra Azzurra avait à cœur de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Nations après avoir déjà manqué la dernière Coupe du monde, une troisième de suite. Cette nouvelle désillusion est un coup dur pour la sélection italienne, qui devra rapidement retrouver de la confiance avant ses prochaines échéances internationales et les qualifications pour l'Euro.