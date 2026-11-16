Comment suivre les Diablotins à la Coupe du monde U17 ?

Plus que quatre jours avant l'entrée en lice de la Belgique à la Coupe du monde U17 de football. Les rencontres des Diablotins seront diffusées sur RTBF Auvio et DAZN.

La Belgique disputera la Coupe du monde U17 au Qatar, du 19 novembre au 13 décembre 2026.

Versés dans le groupe G, les Diablotins affronteront le Vietnam, le Mali et la Nouvelle-Zélande. Pour poursuivre l'aventure, ils devront terminer parmi les deux premiers de leur poule ou figurer parmi les meilleurs troisièmes.

Comment suivre la Belgique à la Coupe du monde U17 ?

Bonne nouvelle pour les supporters : les rencontres des jeunes Belges seront diffusées en direct sur RTBF Auvio, qui les a déjà inscrites à son programme. Elles seront également accessibles sur DAZN.

Dans le nord du pays, les supporters pourront suivre les Diablotins sur Sporza, ainsi que sur DAZN.



Tout au long du tournoi, la rédaction de Walfoot.be vous proposera une couverture de leur parcours. Les jeunes Belges entreront en lice le 20 novembre contre le Vietnam, avant d'affronter le Mali le 23 novembre et la Nouvelle-Zélande le 26.