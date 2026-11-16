Arrivé adolescent, il s'en va en légende : Big Rom a porté les attentes de tout un pays

Certains font leurs adieux sur un dernier but, d'autres sous une ovation. Romelu Lukaku a choisi de partir à sa manière, fidèle à lui-même. Après plus de seize ans sous le maillot des Diables Rouges, l'attaquant met un terme à sa carrière internationale. Une page majeure de l'histoire du football belge se tourne.

Ces dernières années, une certitude accompagnait tous ceux qui enfilaient le maillot des Diables Rouges : en attaque, il y avait Big Rom. Avec son départ, la Belgique perd un monument dont les records pourraient tenir encore très longtemps.

135 sélections, 94 buts. Depuis ses débuts, le 3 mars 2010, à seulement seize ans, Romelu Lukaku s'est imposé comme le meilleur buteur incontesté de l'histoire de la sélection belge. L'adolescent prometteur d'Anderlecht est devenu un attaquant de classe mondiale, présent dans quatre Coupes du monde et trois Championnats d'Europe. Du Brésil au Mondial 2026, en passant par la Russie et le Qatar, il a accompagné les Diables dans toutes leurs aventures mondiales.

De jeune promesse à figure de proue de la génération dorée

Son plus beau souvenir collectif restera sans doute cette troisième place décrochée au Mondial 2018, en Russie. La meilleure performance de l'histoire des Diables Rouges, dont Lukaku a été l'un des grands artisans. Buteur contre le Panama et la Tunisie, passeur contre le Brésil, il pesait aussi sur les défenses par sa seule présence. À la pointe de cette génération dorée, il a contribué à installer la Belgique parmi les meilleures sélections du monde.

Son parcours ne se résume pourtant ni aux buts ni aux grands rendez-vous. Il a aussi traversé les critiques, les désillusions et les soirées difficiles. Avec les attentes de tout un pays sur les épaules, Lukaku a souvent dû rappeler qu'on ne pouvait pas réduire sa carrière à quelques occasions manquées. Même dans les moments les plus compliqués, son attachement aux Diables n'a jamais faibli.

Pour nous, journalistes, savoir qu'il allait prendre la parole était toujours la promesse d'un échange intéressant. De sa première conférence de presse à Anderlecht, devant une assistance inhabituelle pour un garçon de seize ans, à sa dernière lors du Mondial en Amérique, il a conservé cette franchise qui le distingue. Avec lui, peu de place pour les clichés ou les réponses convenues. Romelu dit ce qu'il pense, défend ses convictions et assume ses positions. Derrière le grand joueur, il y a aussi un homme de caractère.



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Un héritage qui dépasse largement les 94 buts

S'arrêter aux statistiques ne rendrait qu'imparfaitement compte de ce qu'il a apporté à la Belgique. Pendant des années, Lukaku a été un leader, prêt à prendre ses responsabilités et à défendre le groupe. Sa personnalité, son engagement et son amour du maillot lui ont donné une place à part dans le vestiaire. Pour d'innombrables jeunes footballeurs, l'adolescent lancé à seize ans est devenu un modèle.

135 sélections et 94 buts : le bilan est immense. Mais son héritage tient aussi aux souvenirs qu'il laisse à toute une génération de supporters, qui associera son nom aux plus belles années des Diables Rouges. Arrivé adolescent, devenu un attaquant de classe mondiale, Romelu Lukaku quitte la sélection en légende. Merci, Big Rom. Tu vas manquer à la Belgique.