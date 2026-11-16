"Il ne faut pas nous prendre pour des petits clowns" : Felice Mazzù enthousiaste après le succès des Diables

Felice Mazzù et Frédéric Waseige ont réagi à la victoire des Diables Rouges (4-1) contre l'Italie dans l'émission Complètement Foot de VivaCité (RTBF). Les deux consultants se sont évidemment montrés enthousiastes.

Comme le veut la tradition de l'émission, en un seul mot... "C'était explosito", a répondu l'entraîneur d'Eupen. "La Belgique a été au-dessus de tout, notamment avec ses côtés très vifs, très percutants, très explosifs", a-t-il souligné.

"Quand vous battez l'Italie par trois buts d'écart, je pense qu'on doit rester dans l'énergie positive et avoir cet 'orgoglio'. Il ne faut pas nous prendre pour des petits clowns ou quoi que ce soit."

Il pense que la Belgique peut battre toutes les nations : "On est la Belgique et aujourd'hui, on a battu l'Italie. On est la Belgique. Donc on va jouer au prochain tour le Portugal ou peu importe, on est la Belgique, on est capable de battre n'importe qui."

Fred Waseige met en avant la prestation de Kevin De Bruyne

Fred Waseige s'est également montré ravi : "En un seul mot, c'était Maestria. Parce que j'ai trouvé que c'était un match plein de maîtrise de la part des Belges et notamment, c'est maestria par un maestro."

"Pour moi, De Bruyne a été le maître à jouer, le maître du temps, le maître du tempo de l'équipe belge aujourd'hui. Et peut-être même de tout le match", a-t-il conclu.



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