"Il ne faut pas nous prendre pour des petits clowns" : Felice Mazzù enthousiaste après le succès des Diables

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
"Il ne faut pas nous prendre pour des petits clowns" : Felice Mazzù enthousiaste après le succès des Diables
Photo: © Photonews

Felice Mazzù et Frédéric Waseige ont réagi à la victoire des Diables Rouges (4-1) contre l'Italie dans l'émission Complètement Foot de VivaCité (RTBF). Les deux consultants se sont évidemment montrés enthousiastes.

Comme le veut la tradition de l'émission, en un seul mot... "C'était explosito", a répondu l'entraîneur d'Eupen. "La Belgique a été au-dessus de tout, notamment avec ses côtés très vifs, très percutants, très explosifs", a-t-il souligné.

"Quand vous battez l'Italie par trois buts d'écart, je pense qu'on doit rester dans l'énergie positive et avoir cet 'orgoglio'. Il ne faut pas nous prendre pour des petits clowns ou quoi que ce soit."

Il pense que la Belgique peut battre toutes les nations : "On est la Belgique et aujourd'hui, on a battu l'Italie. On est la Belgique. Donc on va jouer au prochain tour le Portugal ou peu importe, on est la Belgique, on est capable de battre n'importe qui."

Fred Waseige met en avant la prestation de Kevin De Bruyne

Fred Waseige s'est également montré ravi : "En un seul mot, c'était Maestria. Parce que j'ai trouvé que c'était un match plein de maîtrise de la part des Belges et notamment, c'est maestria par un maestro."

"Pour moi, De Bruyne a été le maître à jouer, le maître du temps, le maître du tempo de l'équipe belge aujourd'hui. Et peut-être même de tout le match", a-t-il conclu.

Lire aussi… "La Belgique nous a donné une leçon" : la presse italienne sans pitié après la victoire des Diables Rouges

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Italie

Plus de news

"La Belgique nous a donné une leçon" : la presse italienne sans pitié après la victoire des Diables Rouges

"La Belgique nous a donné une leçon" : la presse italienne sans pitié après la victoire des Diables Rouges

08:20
"C'était un véritable régal" : un ancien Diable Rouge ne tarit pas d'éloges sur la Belgique

"C'était un véritable régal" : un ancien Diable Rouge ne tarit pas d'éloges sur la Belgique

08:00
Kevin De Bruyne au PSV ? Jan Vertonghen a son avis bien tranché

Kevin De Bruyne au PSV ? Jan Vertonghen a son avis bien tranché

07:30
Nathan Ngoy, le patron des Diables ? Il répond avec modestie, mais c'est l'évidence

Nathan Ngoy, le patron des Diables ? Il répond avec modestie, mais c'est l'évidence

06:20
2
Des Diables Rouges en démonstration : les notes belges face à l'Italie Réaction

Des Diables Rouges en démonstration : les notes belges face à l'Italie

23:40
1
Signe de son importance : même remplaçant, Romelu Lukaku assure les discours chez les Diables Rouges

Signe de son importance : même remplaçant, Romelu Lukaku assure les discours chez les Diables Rouges

06:00
LIVE : C'est 4-1 ! L'Italie est déconfite ! Live

LIVE : C'est 4-1 ! L'Italie est déconfite !

22:28
Mamma mia ! Des Diables de gala font danser l'Italie et filent en quarts de finale de Nations League

Mamma mia ! Des Diables de gala font danser l'Italie et filent en quarts de finale de Nations League

22:41
🎥 Un but magique : le superbe enchaînement de Jérémy Doku contre l'Italie

🎥 Un but magique : le superbe enchaînement de Jérémy Doku contre l'Italie

21:36
Un match et bien plus : la drôle de spécialité des supporters belges en voyage

Un match et bien plus : la drôle de spécialité des supporters belges en voyage

07:00
Romelu Lukaku sur le banc : Mark Van Bommel justifie son choix

Romelu Lukaku sur le banc : Mark Van Bommel justifie son choix

20:50
Ça n'en finit plus : l'hécatombe se poursuit en Equipe de France

Ça n'en finit plus : l'hécatombe se poursuit en Equipe de France

06:40
L'Angleterre surprend l'Espagne, la France gagne sans briller : le résumé de la soirée de Ligue des Nations

L'Angleterre surprend l'Espagne, la France gagne sans briller : le résumé de la soirée de Ligue des Nations

23:00
Louvain confirme le départ de Timmy Simons... et les frictions : "Cette décision nous surprend beaucoup"

Louvain confirme le départ de Timmy Simons... et les frictions : "Cette décision nous surprend beaucoup"

23:20
L'Espagne perd un titulaire sur blessure contre l'Angleterre

L'Espagne perd un titulaire sur blessure contre l'Angleterre

22:00
Blessure à craindre pour l'ancien Brugeois Christos Tzolis

Blessure à craindre pour l'ancien Brugeois Christos Tzolis

22:20
Le grand artisan de la montée de Lommel veut rééditer l'exploit avec un autre club belge

Le grand artisan de la montée de Lommel veut rééditer l'exploit avec un autre club belge

21:20

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 6
Croatie Croatie 2-1 République tchèque République tchèque
Belgique Belgique 4-1 Italie Italie
France France 2-1 Turquie Turquie
Espagne Espagne 2-3 Angleterre Angleterre
Grèce Grèce 20:45 Serbie Serbie
Allemagne Allemagne 20:45 Pays-Bas Pays-Bas
Pays de Galles Pays de Galles 17/11 Portugal Portugal
Danemark Danemark 17/11 Norvège Norvège

Dernières réactions

El Malvario El Malvario a propos de Nathan Ngoy, le patron des Diables ? Il répond avec modestie, mais c'est l'évidence Union 60 Union 60 a propos de Des Diables Rouges en démonstration : les notes belges face à l'Italie den strep den strep a propos de À Anderlecht, Vitor Bruno toujours visé : "Ce n'est qu'une question de temps, ce qu'il fait est désespéré" El Malvario El Malvario a propos de Un changement majeur chez les Diables : voici les compositions de Belgique - Italie El Malvario El Malvario a propos de Une nouvelle génération dorée à la porte des Diables Rouges ? "Les deux groupes sont exceptionnels" El Malvario El Malvario a propos de Un grand déçu et deux retours : voici les absents et les revenants de Mark van Bommel pour affronter l'Italie gaeldierckx gaeldierckx a propos de Star de son équipe, mais poussé vers la sortie ? Francis Amuzu pourrait faire les frais des choix de Grêmio El Malvario El Malvario a propos de Voici l'arbitre qui dirigera Belgique-Italie : un mauvais souvenir pour la Squadra Azzurra Pogi Pogi a propos de Romelu Lukaku titulaire contre l'Italie ? Mark van Bommel fait le point Pogi Pogi a propos de Le Club de Bruges en sait davantage sur la blessure de Nicolo Tresoldi Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved