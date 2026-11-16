Vincent Kompany a de nouveau dirigé l'entraînement du Bayern Munich lundi. L'entraîneur belge est réapparu sur le terrain d'entraînement pour la première fois depuis ses problèmes de santé. Il n'est pas encore totalement rétabli : son bras est toujours en écharpe pour le moment.

Ces dernières semaines, l'adjoint Aaron Danks avait assuré la gestion quotidienne du groupe du Bayern. Vincent Kompany avait été victime d'un malaise à la fin du mois dernier lors d'un entraînement, et avait même dû passer six jours à l'hôpital. Il peut désormais reprendre progressivement ses fonctions.

Sa blessure à l'épaule reste visible

Le 23 octobre, Kompany s'est effondré alors qu'il assistait à une séance de l'équipe réserve au centre d'entraînement. À l'hôpital, une méningite, une irritation des méninges, a été diagnostiqué par les services médicaux. Il s'était également luxé l'épaule lors de sa chute.

La semaine dernière, l'entraîneur de 40 ans était déjà retourné à son bureau, où il s'occupait de tâches administratives et rendait visite aux joueurs blessés. Lundi, il a donc franchi une nouvelle étape en étant lui-même de retour sur le terrain.

Musiala et Luis Díaz s'entraînent également

Pour son premier entraînement depuis son retour, Kompany a pu compter sur quelques visages bien connus. Jamal Musiala et Luis Díaz, notamment, étaient présents. En raison de leurs soucis physiques, ils sont restés à Munich durant la trêve internationale. Sven Ulreich, Sacha Boey et plusieurs jeunes talents de l'équipe réserve ont également participé à la séance.

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Ce retour sur le terrain d'entraînement est une excellente nouvelle pour le Bayern. Kompany espère être pleinement de retour vendredi soir pour la réception de Cologne. Une conférence de presse est également prévue jeudi.