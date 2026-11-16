"Je n'ai pas été si bon que ça" : Jérémy Doku sévère avec lui-même après la victoire de la Belgique

Jérémy Doku a été l'un des grands artisans de la large victoire des Diables Rouges face à l'Italie (4-1). L'ailier belge a donné le tournis à la défense italienne, multipliant les dribbles et les actions dangereuses, tout en inscrivant un but. Malgré cette excellente prestation, le joueur de Manchester City s'est montré étonnamment critique envers lui-même après la rencontre.

"Honnêtement, je n'ai pas trouvé que j'avais été si bon que ça. Je n'ai pas réussi à conserver le ballon aussi bien que d'habitude et j'ai perdu beaucoup de ballons bêtement", a surpris Jérémy Doku. Pourtant, les spectateurs ont pu voir un ailier particulièrement difficile à arrêter, qui a constamment apporté du danger.

"C'est une question d'instinct"

Le joueur de Manchester City est également resté modeste concernant ses actions individuelles. "J'ai marqué et réalisé quelques bonnes actions, mais avec tous les espaces qu'il y avait, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Je suis quand même content qu'on ait gagné."

Comment parvient-il à éliminer aussi facilement ses adversaires ? Le Diable Rouge n'a pas d'explication compliquée : "Parfois, ça fonctionne, parfois non. C'est un peu de l'improvisation, une question d'instinct." Ses dribbles ont pourtant été un véritable régal à regarder face à l'Italie. Les Italiens n'ont trouvé aucune solution pour contrer sa vitesse et son imprévisibilité.

Jérémy Doku adresse un message à ses détracteurs

Sa célébration après son but avait également une signification particulière. "Je suis reconnaissant envers Jésus. Pouvoir venir jouer ici, c'est un cadeau pour moi." Doku est ensuite revenu sur les événements survenus lors de la Coupe du monde. Il n'avait pas l'impression de devoir prouver quoi que ce soit avec sa prestation. "Il s'est passé beaucoup de choses, mais cela ne veut pas dire que je ne sais plus jouer au football. Les gens qui me connaissent le savent."

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Et pour ceux qui pensent que Jérémy Doku a déjà atteint son meilleur niveau après sa démonstration contre l'Italie, l'ailier belge a réservé un message prometteur. Lorsqu'on lui a soumis l'expression "Le meilleur reste à venir", il a répondu avec conviction : "Exactement."