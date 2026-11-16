Kevin De Bruyne au PSV ? Jan Vertonghen a son avis bien tranché

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Kevin De Bruyne au PSV ? Jan Vertonghen a son avis bien tranché
Photo: © Photonews
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Invité pour un match de légendes entre l'Ajax Amsterdam et le FC Barcelone, Jan Vertonghen s'est exprimé sur le potentiel transfert de Kevin De Bruyne en Eredivisie. L'ancien défenseur central n'a pas caché son enthousiasme pour le championnat néerlandais, même s'il aimerait naturellement que son ancien coéquipier en sélection porte les couleurs de l'Ajax plutôt que celles du PSV, où il est cité.

Jan Vertonghen a eu un dimanche chargé, et ce n'est pas à cause de la rencontre opposant la Belgique à l'Italie, ce dimanche en Ligue des Nations. L'ancien Diable Rouge, joueur du Sporting d'Anderlecht et de Tottenham, participait en effet à un match de légendes entre l'Ajax Amsterdam et le FC Barcelone, remporté 4-7 par les Catalans.

Vertonghen a notamment évolué aux côtés d'Edwin van der Sar, Frank de Boer, Klaas-Jan Huntelaar, Patrick Kluivert, Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder ou encore de l'ancien joueur du Standard Simon Tahamata. Pour le Barça, on retrouvait des joueurs tels que Ludovic Giuly, Jari Litmanen ou encore Éric Abidal.

Le transfert de Kevin De Bruyne au centre des débats

Mais après la rencontre, la conversation a dévié sur un autre sujet pour Jan Vertonghen : la potentielle arrivée de Kevin De Bruyne au PSV Eindhoven, où il est cité depuis quelques jours. Vertonghen a d'abord précisé le fait qu'un joueur comme De Bruyne avait la chance d'avoir le choix pour la suite de sa carrière.

"Nous avons la chance, parfois, de pouvoir influencer notre destin. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, et Kevin est lui aussi en mesure de maîtriser sa carrière. Ce que Kevin doit faire ? Faire ce qui le rend heureux. En tant que footballeur, on aspire avant tout au bonheur. Et souvent, ce n'est que plus tard dans sa carrière qu'on réalise ce qui nous rend heureux et ce que le bonheur signifie réellement pour nous", a déclaré l'ancien défenseur central au micro de VoetbalPrimeur.

Jan Vertonghen préférerait le voir à l'Ajax

"De quoi cela dépend-il ? Des primes, des infrastructures, de la famille...", a-t-il ajouté, sans cacher son envie de voir un jour Kevin De Bruyne porter les couleurs de l'Ajax. "Bien sûr, j'aurais préféré le voir sous le maillot de l'Ajax, mais c'est un peu loin de chez lui, je crois", a-t-il déclaré en riant, avant d'évoquer l'intérêt du PSV.

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"Apparemment, il souhaite jouer près de chez lui. Amsterdam est un peu loin du Limbourg belge, après tout. Je pense que c'est pourquoi il privilégie le PSV. Il serait une très belle recrue pour le championnat néerlandais", a déclaré Jan Vertonghen. Reste à voir si ce transfert se matérialisera dans les prochaines semaines.

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