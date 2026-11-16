"La Belgique nous a donné une leçon" : la presse italienne sans pitié après la victoire des Diables Rouges

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"La Belgique nous a donné une leçon" : la presse italienne sans pitié après la victoire des Diables Rouges
Photo: © Photonews

La Belgique est venue à bout de l'Italie en s'imposant sur le score de 4-1 dimanche soir. Un succès qui ne ravit évidemment pas la presse italienne, qui n'a pas hésité à se montrer critique envers sa sélection.

La Gazzetta dello Sport titre : "L'Italie redescend sur terre : elle encaisse quatre buts en Belgique et dit adieu aux quarts de finale de la Ligue des Nations." Le média écrit que la Belgique a donné une leçon aux Italiens.

"Nous nous en sortons même bien", "Les Diables Rouges nous ont caché le ballon", "Doku est une épine dans notre pied que nous ne parvenons pas à neutraliser", "Bastoni, Scalvini et trois autres coéquipiers sont désorientés et se ridiculisent", a encore écrit le quotidien italien.

Le Corriere dello Sport et La Repubblica réagissent

"Fagioli et Bastoni catastrophiques, De Bruyne fait le spectacle", titre le Corriere dello Sport. La Repubblica évoque un pas en arrière pour la Squadra Azzurra.

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Sky Sport critique notamment les choix de Roberto Mancini, noté 4/10. Le média estime que la défaite aurait pu être encore plus lourde.

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Calciomercato évoque une "débâcle italienne" dans son titre et ajoute : "Bastoni vit un cauchemar." "L'Italie redescend sur terre après sa soirée magique face à la France et encaisse quatre buts à Bruxelles contre la Belgique. Quelle débâcle pour la sélection de Mancini", écrit le média.

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