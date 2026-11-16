Elle était attendue : la réaction de Mark van Bommel à l'annonce de Romelu Lukaku

À la surprise générale, Romelu Lukaku a annoncé sa retraite internationale ce lundi matin. Simon Mignolet et le sélectionneur Mark van Bommel ont rapidement rendu hommage au meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges, qui tire sa révérence sans avoir franchi le cap symbolique des cent buts en sélection.

Peu après l'annonce de Romelu Lukaku, Simon Mignolet a rendu hommage au meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges sur le site officiel de la RBFA. "Romelu a énormément apporté aux Diables pendant plus de seize ans. Outre ses prestations exceptionnelles sur le terrain, c'était un véritable leader, doté d'une forte personnalité et d'une présence importante dans le vestiaire", souligne le manager technique.

Mignolet se tourne vers la nouvelle génération

Pour Mignolet, Lukaku laisse un héritage considérable à la sélection belge. "Nous respectons sa décision et lui sommes particulièrement reconnaissants pour tout ce qu'il a apporté à notre équipe nationale."

Si le départ du meilleur buteur de l'histoire des Diables marque un tournant, le manager technique se projette déjà vers la suite. "Aujourd'hui, une nouvelle génération est prête à poursuivre le travail de l'équipe, notamment grâce à l'héritage qu'il laisse."

Van Bommel salue son caractère et son leadership

Mark van Bommel a également tenu à saluer Lukaku, malgré le peu de temps passé à ses côtés en sélection. "Nous respectons la décision de Romelu. Même si je n'ai pu travailler avec lui que durant une période relativement courte, j'ai acquis énormément de respect pour lui en tant que personne, pour son caractère et son leadership."

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Le sélectionneur mesure l'importance de celui qui quitte les Diables Rouges, tant pour ses performances que pour son influence sur le groupe. "Romelu a marqué l'histoire des Diables Rouges, non seulement par ses performances et ses buts, mais aussi par tout ce qu'il a apporté à l'équipe. Je tiens à le remercier pour tout ce qu'il a fait pour l'équipe nationale." Deux hommages appuyés à une figure majeure du football belge, alors que les raisons de sa retraite internationale restent, à ce stade, inconnues.