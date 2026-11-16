"La réaction des Belges m'a bluffé" : Philippe Albert épaté par les Diables Rouges

Philippe Albert a été plus que convaincu par la prestation des Diables Rouges. L'ancien Diable Rouge a pris la parole au micro de nos confrères de Sudinfo après la qualification de la Belgique pour les quarts de finale de la Ligue des nations.

Les Diables Rouges ont fait le boulot. Face à l'Italie, les hommes de Mark van Bommel se sont imposés 4-1. Un succès totalement mérité pour la Belgique, qui s'est créé énormément d'occasions.

"Une prestation 5 étoiles"

"La Belgique a achevé son premier tour de Nations League comme elle l’avait entamé à Rome : par une prestation 5 étoiles", a souligné Philippe Albert.

"Souvenez-vous que sans un énorme Donnarumma au Stadio Olimpico, le score aurait été de 0-3 à la mi-temps. Ici, sans les arrêts du gardien de Manchester City, les Diables auraient pu inscrire 4 ou 5 buts de plus. C’est le seul Italien qui a joué à son niveau, c’est-à-dire avec la classe internationale."

Philippe Albert bluffé par la réaction des Diables Rouges

La Belgique a d'abord été menée avant de renverser totalement le match. Un scénario au départ difficilement envisageable : "Bien évidemment, personne n’aurait imaginé pareil scénario. Ni en prenant le chemin du stade, ni après avoir vu l’Italie passer devant à la 11e minute."

"La réaction des Belges m’a bluffé. Ils ont agressé la Squadra sur chaque mètre carré de pelouse et leur hargne à récupérer tous les ballons a débouché sur la construction puis la réalisation de 3 buts en un temps record. Le pressing voulu par van Bommel a payé cash."



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"Je crois pouvoir dire que le nouveau sélectionneur a vu comment il souhaite voir jouer les Diables. On a clairement vu ce soir où il voulait en venir. Et franchement, aujourd’hui je n’ai pas été étonné, mais épaté par le pressing mis en place", a-t-il conclu.