Final haletant dans le groupe A de la Nations League, avec un duel au sommet entre l'Allemagne et les Pays-Bas pour la première place. Les hommes de Jürgen Klopp ont déroulé.

Cela aura été une trêve internationale particulièrement paradoxale pour les Pays-Bas de Xavi, sélectionneur depuis l'après-Coupe du Monde 2026. Il y a quelques jours, les Oranje avaient mis une véritable gifle à la belle génération grecque (7-0), et allaient donc en confiance en Allemagne ce lundi.

Mais c'était au tour des Pays-Bas de prendre une leçon de football à Berlin. À la pause, le score n'était que de 1-0 via un but de Scherhant tombé à la 41e, mais la Mannschaft de Jürgen Klopp va enclencher la machine en seconde et ne rien laisser à son adversaire.

L'Allemagne prive la Grèce des quarts de finale

Florian Wirtz s'offrira ainsi un doublé (60e, 71e), entrecoupé d'un but de Schlotterbeck (65e), avant que Brajan Gruda fête son deuxième match avec la sélection allemande... par un deuxième but (77e, 5-0). L'ailier droit aura été l'homme du match avec également deux passes décisives.

Ce résultat laissait trois équipes à 11 points, car dans le même temps, la Grèce était parvenue à battre la Serbie d'une courte tête (1-0), avec Karetsas et Tzolis dans le onze. Mais les Grecs manquent de peu les quarts de finale : l'Allemagne file en tête grâce à sa victoire, et les Pays-Bas restent deuxièmes à la faveur d'un meilleur bilan face à la Grèce.



C'est donc, dans ce groupe, l'Allemagne qui fera office d'adversaire potentiel des Diables Rouges lors des quarts de finale, la Belgique ayant terminé deuxième.