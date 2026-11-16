Lammens ou Courtois ? "Senne Lammens sait ce qu'on attend de lui, il travaille bien"

Senne Lammens a une nouvelle fois marqué des points auprès de Mark van Bommel. Le portier belge parvient presque à faire oublier l'absence de Thibaut Courtois.

Thibaut Courtois a fait un choix fort avant cette trêve internationale. Il a décidé de ne pas prendre part à la Ligue des Nations afin d'avoir plus de repos.

Un choix qu'il ne regrette d'ailleurs pas, comme il l'a récemment déclaré à Sky Sport : "Concernant la Ligue des nations, à mon avis, il y a trop de matchs pour les joueurs actuellement. J'avais besoin de me reposer un peu, de prendre un peu de temps pour moi pendant un an."

En l'absence de Thibaut Courtois, c'est ainsi Senne Lammens qui s'est imposé dans les cages. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a été au rendez-vous.

Lors des deux derniers matchs de la Belgique, il s'est montré décisif. Il a réalisé des arrêts importants contre la Turquie et a encore été solide contre l'Italie avec notamment un penalty stoppé.

Thibaut Courtois ou Senne Lammens ?

De là à relancer le débat : Thibaut Courtois ou Senne Lammens dans les buts des Diables Rouges lorsque le gardien du Real Madrid décidera de revenir (NDLR : il devrait prendre part aux qualifications de l'Euro) ?



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"On a encore un peu de temps. Mais Senne (Lammens) sait ce qu'on attend de lui, il travaille bien. Il sait aussi que la concurrence existe à tous les postes", a déclaré le sélectionneur néerlandais Mark van Bommel.