L'Antwerp a trouvé le successeur de Marc Overmars, et c'est une tête bien connue

Marc Overmars a été forcé de quitter son poste de directeur sportif de l'Antwerp au terme du mercato estival, pour des raisons de surmenage et afin de prendre soin de sa santé. Le club se cherchait donc un nouveau patron sportif, et il l'a trouvé en son sein : c'est Faris Haroun qui sera désormais Head of Football du Matricule 1.

À un mois et demi du mercato de janvier, l'Antwerp tient désormais celui qui aura la (lourde) tâche de remplacer Marc Overmars, parti en septembre qui ne pouvait plus assurer son poste, ni physiquement ni mentalement.

Le Great Old a annoncé ce lundi que c'était Faris Haroun (41 ans), déjà en charge du centre de formation depuis l'été dernier, qui serait désormais "Head of Football" - autrement dit directeur sportif - et sera accompagné dans ses tâches de Peter Catteeuw (Head of Sports & Data) et Joachim Vercaigne (directeur du recrutement).

L'Antwerp donne de grandes responsabilités à Faris Haroun

"Avec ce trio, le RAFC fait un choix clair pour la continuité au sein du département sportif et pour des profils compétents qui ont évolué pas à pas durant leur carrière", a déclaré le CEO Sven Jaecques.

"Ensemble, ils seront responsables des choix sportifs au quotidien et collaboreront étroitement avec nos départements financier et légal afin de développer conjointement un fonctionnement sportif stable et solide ainsi qu'un encadrement et un soutien aux talents."



Faris Haroun est une icône de l'Antwerp, dont il a porté les couleurs de 2017 à 2023, remportant le titre de champion de Belgique en 2023 et deux Coupes de Belgique (2020, 2023). Depuis sa retraite, il est actif au club, d'abord en tant qu'entraîneur des jeunes, puis comme adjoint de l'équipe A, et enfin comme directeur du centre de formation depuis l'été 2026.