L'après-Guardiola et l'appel qui a tout changé : les coulisses de l'arrivée de Vincent Kompany au Bayern

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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L'après-Guardiola et l'appel qui a tout changé : les coulisses de l'arrivée de Vincent Kompany au Bayern
Photo: © Photonews
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L'arrivée de Vincent Kompany au Bayern Munich en 2024 était loin de faire l'unanimité. Karl-Heinz Rummenigge lui-même nourrissait de sérieux doutes sur le choix de l'ancien Diable Rouge. Mais un appel à Pep Guardiola a tout changé, avec une révélation de l'Espagnol qui a pesé dans la balance.

Dans une longue interview accordée au site officiel de la Bundesliga, Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance du club, revient sur les coulisses de l'arrivée de Vincent Kompany au Bayern Munich, en 2024. Après avoir essuyé plusieurs refus, le club bavarois s'était tourné vers le technicien belge, dont le nom avait été proposé par le directeur sportif Max Eberl.

Une candidature qui avait d'abord laissé Rummenigge sceptique. "Je lui ai demandé : 'Tu es sûr ?' Il m’a demandé pourquoi, et j’ai répondu que Kompany venait tout juste d’être relégué de Premier League", raconte-t-il.

Guardiola a convaincu le Bayern Munich

Pour en savoir davantage, Rummenigge et Uli Hoeness, président d'honneur, ont décidé de solliciter Pep Guardiola, qui avait côtoyé Kompany à Manchester City. L'entraîneur espagnol s'est montré particulièrement convaincant.

"Nous avons parlé pendant une heure et demie. Pep n’avait que des éloges à son sujet", explique Rummenigge. Au cours de cette conversation, Guardiola lui a également confié que le Belge figurait parmi les profils envisagés pour lui succéder.

"Il m’a raconté que Manchester City lui avait demandé d’établir une liste de successeurs potentiels au cas où il partirait. Vincent Kompany faisait partie des trois derniers candidats de cette liste." De quoi donner un tout autre poids à sa candidature : Guardiola voyait déjà en son ancien capitaine un entraîneur capable de prendre sa relève à Manchester City.

Une dernière réponse décisive

Rummenigge souhaitait toutefois lever ses dernières réserves sur la capacité de Kompany à prendre les commandes d'un club de l'envergure du Bayern. "Je lui ai demandé s’il croyait que Kompany pouvait entraîner le Bayern Munich. Il a répondu : 'À cent pour cent. Absolument.'"

Convaincu, le dirigeant bavarois a relayé cet avis auprès de la direction. "Je n’avais jamais entendu Pep parler de quelqu’un de manière aussi positive que de Vincent Kompany. Selon lui, rien ne devait absolument nous empêcher de lui proposer un contrat."

Nommé à l'été 2024, l'ancien entraîneur d'Anderlecht a depuis donné raison à son illustre soutien. Il compte désormais deux titres de champion d'Allemagne et une Coupe d'Allemagne à la tête du Bayern. Actuellement en convalescence après avoir contracté une méningite, Kompany devrait retrouver le banc bavarois le 20 novembre, à l'occasion de la rencontre face au 1. FC Köln.

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