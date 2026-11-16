L'Écosse jouait sa dernière carte, même si elle était un peu désespérée, dans la course à la promotion en Ligue des Nations A. Elle n'y aura cru à aucun moment.

L'équation était simple pour Sébastien Pocognoli et l'Écosse dans la course à un improbable barrage pour la montée en Nations League A : il fallait s'imposer en Suisse, et espérer que la Slovénie s'incline en Macédoine du Nord.

À la pause, un auto-goal de Lewis Ferguson avait mis la Suisse (déjà assurée de la première place et de la montée) aux commandes. Les minces espoirs écossais seront ensuite douchés dès le retour des vestiaires avec deux buts en quelques minutes signés Boteli (47e) et Sanches (51e).

Pocognoli et l'Écosse joueront leur maintien

En fin de match, Amdouni fixera le score à 4-0 en faveur de la Suisse. Notons que l'ex-Brugeois Ardon Jashari était titulaire et que le Louvaniste Roggerio Nyakossi est monté au jeu pour les Helvètes.

Si sévère que soit ce résultat, il n'a cependant aucune importance puisque dans l'autre rencontre du groupe 1 de cette Nations League B, la Slovénie a fait le job en déplacement à Skopje et s'est imposée 0-3.



L'Écosse finit donc troisième de son groupe, et jouera son maintien en Ligue B en barrages. Une déception pour la Tartan Army, qui avait nommé Pocognoli à sa tête dans la foulée de la Coupe du Monde 2026.