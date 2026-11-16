Le Bayern Munich travaille activement en coulisses sur l’avenir. Selon plusieurs médias italiens, le club de Vincent Kompany aurait jeté son dévolu sur un jeune gardien évoluant dans le championnat français.

Selon Gianluca Di Marzio, le Bayern Munich aurait établi les premiers contacts au sujet de Robin Risser. Le Français de 21 ans est actuellement sous contrat avec le RC Lens, où il s'est imposé comme un titulaire régulier.

Le Bayern souhaiterait même passer à l'action dès le mois de janvier. Le plan serait de recruter définitivement Risser durant le mercato hivernal, tout en le laissant jouer encore une demi-saison à Lens.

De la concurrence en vue pour Urbig ?

Cet intérêt du Bayern est directement lié à l'avenir de Manuel Neuer. Le gardien de 40 ans arrive en fin de contrat et devrait mettre un terme à sa carrière à l'issue de cette saison.

Fait notable, le Bayern dispose déjà d'un successeur potentiel au club en la personne de Jonas Urbig. L'Allemand de 23 ans est considéré comme le futur numéro un, et Robin Risser arriverait donc pour le concurrencer.



Ce n'est pas le premier joueur cité en Bavière : les premières pistes évoquées étaient allemandes, et menaient à des vétérans tels que Bernd Leno, Oliver Baumann ou encore Loris Karius. L'avenir dira quelle rumeur est la plus plausible.