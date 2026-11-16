Le choix fort de Mark van Bommel qui porte ses fruits : "C’est un bonheur de l’avoir"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Le choix fort de Mark van Bommel qui porte ses fruits : "C’est un bonheur de l’avoir"
Photo: © Photonews

Mark van Bommel a réussi sa première mission à la tête des Diables Rouges : qualifier la Belgique pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Pour y parvenir, l'entraîneur néerlandais a notamment choisi de miser sur un joueur qui bénéficiait de beaucoup moins de temps de jeu sous Rudi Garcia : Diego Moreira. Après la victoire de la Belgique contre l'Italie, le joueur de l'AC Milan est revenu sur la confiance que lui accorde son coach.

En cinq matchs sous l'ère Mark van Bommel où il pouvait jouer, Diego Moreira a été à chaque fois titularisé. Il est clairement LE choix fort du sélectionneur des Diables Rouges.

Cette confiance de son entraîneur est importante pour l'ailier : "La confiance compte énormément. Avoir un coach qui croit en vous, qui vous parle et qui vous guide, c’est tout simplement positif."

"C’est un bonheur de l’avoir et j’espère que ça va continuer comme ça. Maintenant, c’est à moi de continuer à travailler et de ne pas me reposer sur mes acquis", a-t-il ajouté en zone mixte.

"Je pense que je suis en train de gagner en maturité dans mon jeu. Il y a des courses que je ne fais plus autant qu’avant, par rapport à la folie, etc. Ça faisait partie de mon jeu, mais je pense que l’Italie m’aide beaucoup à canaliser mon jeu et ça m’apporte de la maturité."

Un message pour les supporters belges

Lire aussi… "Une date qui restera gravée à jamais dans mon cœur" : Diego Moreira savoure son premier but avec la Belgique
Diego Moreira a également eu un petit message pour les supporters belges présents en nombre au stade Roi Baudouin : "Après une action, une bonne passe ou une occasion ratée, tu as quand même 40.000 personnes qui crient. Ça te porte. Surtout que, comme je l’ai dit, la Belgique est une nation très unie, donc il faut se servir de ça."

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