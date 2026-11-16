Le doyen des champions du monde brésiliens, légende de l'AC Milan, est décédé

Le football pleure Dino Sani, décédé à l'âge de 94 ans. Champion du monde avec le Brésil en 1958, l'ancien milieu de terrain a également marqué l'histoire de l'AC Milan, avec lequel il a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions en 1963.

Milieu de terrain reconnu au Brésil, Sani a notamment porté les couleurs de Palmeiras, de São Paulo et des Corinthians avant de rejoindre l'AC Milan en 1961. Il s'est rapidement imposé chez les Rossoneri, contribuant à la conquête du titre de champion d'Italie dès 1962.

Un an plus tard, il a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions, l'ancêtre de la Ligue des Champions. Au total, il a disputé 78 rencontres et inscrit vingt buts sous le maillot milanais.

Champion du monde avec le Brésil

Sani a également représenté le Brésil à 24 reprises. Titulaire lors des deux premiers matches de la Coupe du monde 1958, il a ensuite été privé de la suite du tournoi par une blessure musculaire. Ses coéquipiers ont poursuivi leur route jusqu'au premier sacre mondial de la Seleção.

Depuis le décès de Mario Zagallo en 2024, il était le doyen des champions du monde brésiliens encore en vie.

Une riche carrière sur le banc

Après avoir raccroché les crampons, Sani a poursuivi son parcours comme entraîneur, dirigeant notamment Palmeiras, Flamengo, Fluminense, les Corinthians et Boca Juniors. Il s'est aussi illustré en Uruguay, où il a mené Peñarol à deux titres de champion consécutifs, en 1978 et 1979.





La Fédération brésilienne de football a annoncé son décès et salué la mémoire de l'un des pionniers du premier sacre mondial brésilien. Son président, Samir Xaud, a souligné que Sani garderait à jamais sa place parmi les grands noms de la Seleção.