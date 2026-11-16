L'avenir de Noa Lang semblerait ne pas se dessiner au Napoli. L'ancienne coqueluche du Jan Breydel pourrait partir dès cet hiver, et le club napolitain penserait à une autre tête connue du championnat de Belgique pour le remplacer.

Joshua Zirkzee pourrait retrouver la Serie A dans les prochains mois. L'ancien attaquant d'Anderlecht, qui peine à obtenir du temps de jeu à Manchester United, figurerait sur les tablettes de Naples, à la recherche d'une solution offensive pour épauler Rasmus Hojlund.

Le club italien envisagerait plusieurs changements au sein de son secteur offensif. Selon Tuttomercatoweb, Lorenzo Lucca et Noa Lang seraient notamment susceptibles de quitter le club. Le premier pourrait être prêté une nouvelle fois, tandis que le second, ancien ailier du Club Bruges, serait carrément placé sur la liste des transferts.

Joshua Zirkzee pour remplacer Noa Lang ?

Pour accompagner Hojlund à la pointe de l'attaque, Naples aurait d'abord envisagé de recruter Gustavo Varela, actuellement à Monza. Cette piste se serait toutefois refermée, son club n'étant pas disposé à le laisser partir.

Les dirigeants napolitains pourraient dès lors se tourner vers Joshua Zirkzee et entamer des discussions avec Manchester United. L'attaquant néerlandais serait d'ailleurs un profil suivi de longue date par le club.



Un retour en Italie avait déjà été envisagé lors du dernier mercato estival. La Fiorentina et la Juventus avaient alors tenté leur chance, sans parvenir à trouver un accord avec les Red Devils. Arrivé à Manchester en provenance de Bologne, Zirkzee est encore sous contrat jusqu'en juin 2029, avec une année supplémentaire en option.