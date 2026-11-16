Les Diables Rouges réagissent aux adieux de Romelu Lukaku : "Une légende, mon frère"

La retraite internationale de Romelu Lukaku suscite une vague d'émotion. Après seize ans chez les Diables Rouges, ses coéquipiers et d'anciens internationaux multiplient les hommages sur les réseaux sociaux. Tous saluent le meilleur buteur de l'histoire de la Belgique, mais aussi un compagnon de route particulièrement apprécié.

Récemment mis à l'honneur pour ses propres adieux à la sélection, Axel Witsel a salué Romelu Lukaku en quelques mots : "Une légende, mon frère." Arthur Theate a lui aussi laissé parler son émotion : "Mon frère. Tu vas me manquer."

Courtois remercie son compagnon de route

Coéquipier de Lukaku à 82 reprises chez les Diables Rouges, Thibaut Courtois a partagé avec l'attaquant quelques-unes des plus belles pages de l'histoire de la sélection. Le gardien lui a adressé un message chaleureux : "Merci pour tout, mon frère. Tant de souvenirs fantastiques."

Kevin Mirallas, qui l'a également côtoyé pendant de nombreuses années en équipe nationale, s'est contenté d'un "Merci", accompagné d'un cœur. Mandela Keita a, pour sa part, qualifié le meilleur buteur de l'histoire des Diables de "GOAT", l'acronyme de "Greatest Of All Time", soit le plus grand de tous les temps.

"Bien plus qu'un buteur"

Les comptes officiels des Diables Rouges ont également salué le parcours de leur recordman, en insistant sur un héritage qui dépasse largement ses statistiques."De ta première apparition en 2010 aux moments inoubliables sur les plus grandes scènes. Tant de buts. Tant d’émotions. Tant de souvenirs."



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L'hommage souligne aussi la place occupée par Lukaku au sein du groupe et auprès du public belge. "Bien plus qu’un buteur, tu as été un leader, une forte personnalité et une source d’inspiration pour des générations de supporters belges. Tu as écrit un chapitre incroyable dans l’histoire des Diables Rouges. Merci pour tout, Romelu."

Peu après, Kevin De Bruyne a, lui aussi, rendu hommage au meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges. "Il n'y a pas de mots pour décrire ce que tu as représenté pour moi et pour notre pays", a déclaré le médian offensif.