Les Diables Rouges signent une bonne opération au classement FIFA
Photo: © photonews
Grâce à leur victoire contre l'Italie et à la défaite du Portugal face au Danemark, les Diables Rouges se rapprochent de la septième place au classement FIFA. Le Brésil et le Maroc ne comptent également qu'une courte avance, laissant le top 5 à portée de la Belgique.
Les Diables Rouges ont fait d'une pierre plusieurs coups en dominant l'Italie ce dimanche (4-1). Au-delà de la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Nations, ce succès leur permet d'assurer leur maintien en Ligue A et de se rapprocher du top 5 au classement FIFA.
Déjà certaine d'être tête de série lors des éliminatoires de l'Euro 2028 après sa victoire en Turquie, la Belgique poursuit ainsi une trêve particulièrement fructueuse.
La Belgique se rapproche de la 5e place au classement FIFA
Combinée aux défaites du Portugal contre le Danemark et du Brésil face au Japon, cette victoire permet aux Diables de réduire l'écart avec les sélections qui les précèdent. Toujours huitième, la Belgique talonne désormais le Portugal et se rapproche également du Brésil et du Maroc.
L'équipe nationale reprend ainsi sa marche en avant après avoir progressivement reculé jusqu'aux portes du top 10, elle qui avait longtemps occupé la première place mondiale.
Cette campagne de Ligue des Nations prolonge la dynamique positive amorcée lors de la Coupe du monde et ouvre des perspectives encourageantes pour la nouvelle génération belge.
Lire aussi… Axel Witsel sous le charme de son successeur chez les Diables Rouges : "J'aime le voir jouer"›
FIFA ranking after Sunday's games 📊🧵 ⚠️There is confusion on how CONCACAF Nations League quarter-finals are treated in FIFA rankings. FIFA's live table took no points off the first-leg losers. But we believe that is wrong: FIFA's past rankings show the losers of these quarter-finals lost points in 2023 and 2024 (only the Finals spare the loser). We also assume weighting of 25 as was the case in 2024. So our cards take the points off now, as we expect FIFA to do: 🇲🇽 Mexico -20.23 (lost 3-2 in 🇯🇲 Jamaica) 🇬🇹 Guatemala -5.49 (lost 3-2 to 🇨🇦 Canada) 🇭🇹 Haiti -4.10 (lost 6-0 to 🇺🇸 USA) 🏴 England won 3-2 in 🇪🇸 Spain (+8.68): Spain still 1st, England still 4th 🇫🇷 France beat 🇹🇷 Türkiye 2-1 (+2.75), still 3rd 🇧🇪 Belgium beat 🇮🇹 Italy 4-1 (+6.64), still 8th 🇨🇴 Colombia up 1 to 10th 🇩🇪 Germany and 🇨🇭 Switzerland up 2 to 11th and 12th 🇲🇽 Mexico down 3 to 13th 🇮🇹 Italy -6.64, down 2 to 14th 🇭🇷 Croatia beat 🇨🇿 Czechia 2-1 (+4.10), still 15th ⬆️⬇️ on the cards = places moved since October's official ranking— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 16, 2026
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot