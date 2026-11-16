Les Espoirs de Gil Swerts ne suivent pas l'exemple des Diables et partagent en Italie

Gil Swerts était privé de quelques cadres pour le déplacement des Espoirs ce lundi en Italie. Un match amical lors duquel les jeunes Belges n'ont pas imité leurs aînés.

Le programme des U21 belges était prestigieux durant cette trêve internationale, et le premier gros test des jeunes de Gil Swerts avait été très réussi : une victoire (1-2) sur la pelouse de l'Allemagne. Ce lundi, les Espoirs se rendaient à Livourne pour défier l'Italie.

Malheureusement, pour ce match, Swerts était privé de plusieurs cadres notamment dans le secteur défensif : Smets et Spileers étaient indisponibles, sans oublier Josué Kongolo repris en A. Le sélectionneur n'a donc pas pu effectuer le test qu'il espérait, à savoir jouer à trois derrière.

Et sur le mauvais terrain de Livourne, la Belgique a rapidement perdu un joueur de plus : Tibe De Vlieger est sorti blessé après quelques minutes, touché à la cheville après un tacle sévère de Lipani. La Gantoise croisera les doigts.

Robin Mirisola s'offre un doublé, mais la Belgique se laisse rattraper

L'Italie va ensuite ouvrir le score via Cherubini (25e), auquel va répondre assez rapidement Robin Mirisola (27e, 1-1). En début de seconde période, l'attaquant du KRC Genk s'offrira même un doublé pour mettre les Diablotins aux commandes.



Il n'y aura cependant pas de deuxième victoire de prestige pour les Espoirs. Le jeune Jeff Ekhator, attaquant de la Juventus, profitera d'une mauvaise sortie de Matthias Pieklak (Lommel) pour faire 2-2 en fin de rencontre.