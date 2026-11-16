Les derniers matchs de la Ligue des Nations se tiennent cette semaine, et dans les ligues inférieures, les verdicts sont donc connus. L'Islande et les Îles Féroé ont fait la bonne affaire du soir.

La promotion de la Slovaquie était déjà assurée dans le groupe 3 de la Ligue des Nations C, la première place du groupe ne pouvant plus échapper aux hommes de Vladimir Weiss. Une bonne chose car les Slovaques faisaient face à un déplacement difficile au Kazakhstan, qui s'est achevé sur un partage (2-2).

Le match décisif de ce groupe 3 opposait les Îles Féroé à la Moldavie, qui n'avait besoin que d'un partage pour prendre la place de barragiste pour la montée. Mais les Féroïens se sont imposés (1-0), et dépassent donc la Moldavie au dernier moment pour espérer grimper en Ligue B.

L'Islande finit le travail face au Luxembourg

L'Estonie devait battre la Bulgarie pour espérer terminer en tête de son groupe, et a fait le travail (2-1) avec notamment le Gantois Paskotsi en défense. Mais cette victoire n'aura servi à rien, car l'Islande a de son côté facilement battu le Luxembourg (3-0), et reste première du groupe 4. Elle est donc promue en Ligue B.

Notons que la refonte des divisions de la Nations League fait que les équipes de Ligue C ne risquaient pas de relégation : il n'y aura plus que trois ligues à partir de la prochaine édition, toutes les équipes de la ligue D étant donc également "promues".



Ce lundi soir, dans le groupe B, la Suisse, déjà assurée de la première place et de la promotion, reçoit l'Écosse qui doit absolument gagner pour aller chercher la deuxième place. La Slovénie, elle, se rend en Macédoine du Nord et a son sort entre les mains.