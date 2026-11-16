Après qu'Arsène Wenger ait finalement décidé de ne pas se mesurer à Gianni Infantino en mars prochain lors du Congrès de la FIFA, l'UEFA n'a pas dit son dernier mot. Un candidat européen se mesurera bel et bien au président sortant.

Plus tôt aujourd'hui, nous vous apprenions que l'UEFA prenait en compte deux candidats potentiels pour se présenter le 18 mars 2027 face à Gianni Infantino lors du Congrès de la FIFA, à Rabat : Philippe Diallo, président de la Fédération Française de Football, et Sándor Csányi, président de la Fédération hongroise de football.

Le temps était compté pour prendre une décision, étant donné que les candidatures devaient être remises pour ce 18 novembre (mercredi). Et l'UEFA a désormais pris sa décision et l'a communiquée officiellement.

Philippe Diallo candidat de l'UEFA

C'est en effet Philippe Diallo, président de la FFF, qui fera office de candidat européen à la présidence de la FIFA en mars prochain. Cette candidature doit encore être ratifiée officiellement par le Comité exécutif de la FFF, précise l'instance dirigeante du football européen.

Philippe Diallo est président de la fédération française depuis 2023 et la mise à l'écart de Noël Le Graët, après des années de critiques et de polémiques. D'abord nommé temporairement en janvier 2023, il a ensuite été élu avec 91% des voix en juillet de la même année.



Diallo n'est pas le seul candidat déclaré à la présidence de la FIFA. Kozo Tashima (président honoraire de la fédération japonaise) et Ramon Vega (ex-international suisse) sont également officiellement dans la course. Gianni Infantino reste cependant, malgré les innombrables polémiques, le grand favori à sa propre succession.